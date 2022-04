Brněnský rekordman daroval krevní plazmu již 350krát!

Brno, 24. dubna 2022 - Krevní plazma je nezbytná pro výrobu léků na mnohé vzácné choroby, ale i pro ošetření pacientů s popáleninami či obětí autonehod. Není možné ji uměle vyrobit, dá se získat pouze darováním. V Česku je okolo čtvrt milionu dárců krevní plazmy, díky kterým je možné tyto léky vyrábět.

“K výrobě dostatečného množství léků pro jednoho pacienta na jeden rok jsou zapotřebí stovky - a někdy i tisíce - odběrů plazmy od zdravých osob. Proto si dárců, kteří chodí pravidelně, velmi ceníme,” říká Petr Krčmář, šéf brněnského odběrového centra sanaplasma, která je součástí globální značky BioLife - lídra v oboru sběru vysoce kvalitní plazmy, která se zpracovává na život zachraňující plazmatické terapie.

Jedním z takových rekordmanů je pan Jaroslav Zelinka z Brna. Darovat plazmu chodí již od roku 2008. “O dárcovství plazmy se dozvěděl od známého, zaujalo mě to, zašel jsem do centra a od té doby chodím pravidelně každých 14 dní,” říká. Za svůj 350. odběr v brněnské sanaplasmě získal dárkový balíček a pamětní minci.

Při odběru nikdy neměl žádné zdravotní problémy, jehly mu nevadí. Čas strávený v centru považuje za příjemný odpočinek. Za ty roky už ví, jak proces probíhá, jak se na něj doma připravit a zná personál.

“Odběrový den je pro mě prostě den odpočinku, kdy zpomalím a věnuji se sám sobě. Darovat plazmu chodím proto, že vím, že tím pomáhám lidem, kteří potřebují léky, které jinak než z plazmy nejde vyrobit. Ale je to dobré i přímo pro mě - součástí odběrů je lékařské vyšetření a rozbory, takže kdyby se u mě začala rozvíjet nějaká nemoc, brzo by se na ní přišlo,” dodává. Na odběr se objednává přes aplikaci. Letos mu bude 63 let, takže už za pár roků, v 65, s odběry nebude moci pokračovat. Do té doby však hodlá chodit každých 14 dní, tak jako doposud. A pokud se mu bude dařit, dosáhne za dva roky rekordních 400 odběrů.