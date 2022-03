Brno shromažďuje spacáky, deky a karimatky pro Lvov

Brno, 28. února 2022 - Podpora válkou sužované Ukrajiny pokračuje v Brně shromažďováním hmotné pomoci, konkrétně spacáků, dek a karimatek. Tyto věci jsou akutně potřeba v západoukrajinském Lvově. Ve spolupráci se společností SAKO Brno, a. s., tento materiál můžete věnovat už ode dneška.

„Už od čtvrtka vidím a vnímám obrovskou míru solidarity a chuť Brňanů pomáhat Ukrajině a jejím statečným obyvatelům. Ode dneška se můžete zapojit také do hmotné pomoci. Shromažďujeme spacáky, deky a karimatky, které můžete odevzdat ve vybraných sběrných střediscích odpadu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Díky komunikaci se Lvovem máme přesné informace o tom, co aktuálně potřebují. Proto prosíme, nenoste žádné jiné věci než zmíněné spacáky, deky a karimatky. Bohužel nemáme momentálně kapacity k přechovávání dalšího materiálu,“ dodala primátorka s tím, že zároveň jednají o uzavření partnerství s tímto západoukrajinským městem.

Více než sto kusů dek s brněnským logem poskytne také Kancelář marketingu a cestovního ruchu ze zásob brněnského e-shopu s dárky z města.

„Tato iniciativa je možná díky spolupráci se společností SAKO Brno. Spacáky, deky a karimatky se ve sběrných dvorech budou umisťovat do speciálních kontejnerů RENAB. Odpadne tak další překládka a celý náklad bude jednodušeji manipulovatelný. Následně náklad odjede k hranicím, odkud bude dopraven přímo do Lvova. Již dnes můžete věci nosit do sběrných dvorů s jedinou výjimkou center na Veveří a na Ukrajinské ulici, které mají v pondělí zavřeno,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Zdroj: Tiskové středisko MMB