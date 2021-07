Brněnská zoo vrací ohrožené sysly do volné přírody

Brno, 21. července 2021 - Stejně jako vloni v červenci bylo ve středu (21. 7.) v dopoledních hodinách na břeclavském letišti vypuštěno 20 syslů obecných narozených v brněnské zoologické zahradě. Důvodem je stále nestabilní populace tohoto ohroženého druhu v ČR.

„Opět jsme se přesvědčili, že pokračovat v projektů má smysl. Kvůli letošnímu chladnějšímu a deštivějšímu počasí se populace syslů jak v Českém středohoří, tak u nás na jihu Moravy opět zmenšila. Díky našemu „Syslinci“, který jsme v roce 2015 vybudovali na pozemku Zoo Brno a kde se přirozenou cestou sysli množí, je pak můžeme v pravidelných ročních intervalech vypouštět do přírody. Většina vypuštěných syslů jsou letošní mláďata, konkrétně 10 samců a 10 samic,” komentoval letošní akci koordinátor projektu za Zoo Brno Petr Šrámek.

Sysly jsme odchytili v areálu zoo během úterý a dnes brzy ráno jsme je převezli do břeclavské lokality. „Přímo na místě jsme vedle již hotových děr vyvrtali několik nových, do každé z nich jsme nasypali trochu potravy, umístili sysly a díry ucpali senem a lahvemi. Je to běžný postup, protože tak přimějeme sysla, aby si další cestu ven vyhrabal sám,“ vysvětlil Šrámek.

Zoo Brno je zapojena do tohoto projektu od roku 2015. V roce 2017 bylo 57 syslů vypuštěno v přírodní rezervaci písečný vrch v Českém středohoří. Postup byl příští rok na stejné lokalitě opakován, z 57 syslů jich 17 pocházelo ze Zoo Brno. V roce 2019 Zoo Brno vypustila 26 jedinců na novou, charakterově podobnou a udržovanou lokalitu, která leží poblíž přírodní rezervace Písečný vrch. V roce 2020 to bylo 20 syslů na břeclavském letišti a stejný počet jsme vypustili letos.

Sysel obecný (Spermophilus citellus) byl dříve považovaný za škůdce. Kvůli vlivu člověka se ale dostal na pokraj vyhubení, byl tedy klasifikován jako kriticky ohrožený druh. V roce 2020 byl jeho výskyt zaznamenán pouze na 34 různě izolovaných lokalitách v ČR - mimo oblast východních Čech a severní Moravy. Izolovanost a malé počty jedinců v koloniích jsou největšími hrozbami. Ztráta několika jedinců v kolonii nemůže být přirozeně nahrazena migrací z jiné kolonie, tím dochází ke snížení její životaschopnosti a může dojít až k jejímu zániku.

Public relations Letem světem Moravským muzeem Pavilon Anthropos v Pisárkách, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu, Památník Leoše Janáčka na Smetanově ulici, zoologický depozitář na zámku v Budišově či Starý zámek v Jevišovicích, to vše je Moravské zemské muzeum, kde je stále k vidění spousta zajímavostí. Celý článek...