Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity pomáhá již rok

Brno, 17. března 2021 - Před rokem, dne 13. března 2020, vzniklo Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity, které následně během jara začalo fungovalo pod značkou „MUNI pomáhá“. Za rok své existence vyřídilo přes 3 000 žádostí o pomoc od jednotlivců a institucí. Aktuálně je v mobilní aplikaci přihlášeno přes 5 000 dobrovolníků, kteří jsou schopni nabídnout svůj čas či odborné znalosti na pomoc potřebným.

Jednou z nich je i Věra Zlevorová, studentka bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví na Fakultě sportovních studií MU. Do dobrovolnických aktivit se zapojila na podzim loňského roku právě díky MUNI POMÁHÁ. „Studium na univerzitě opravdu odstartovalo moje dobrovolnictví. Ukončila jsem gymnázium, byl to ten správný čas. Všem, kteří váhají, říkám, neváhejte. Nebojte se, že vás jako dobrovolníka nechají stát někde u dveří, nebo budete k ničemu. Práce se vždy najde. Měla jsem štěstí na skvělý kolektiv lidí, a jak budu mít opět mezi výukou a přípravou do školy čas, bez váhání půjdu na stejné oddělení pomoci,“ říká studentka, která pracovala na lůžkovém oddělení v nemocnici.

Dobrovolnické centrum MU vzniklo z iniciativy rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše po jeho výzvě k zapojení se do pomoci při zvládání epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2 a funguje již rok. „Jsme pořád tady a Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity stále aktivně propojuje dobrovolníky s lidmi, kteří potřebují pomoc. Situace je v současnosti nejhorší od začátku pandemie, takže právě nyní by měli lidé z nejvíce ohrožených skupin zůstat doma a využít pomoci, pokud ji potřebují,“ řekl rektor Martin Bareš.

Dobrovolnickou pomoc organizuje centrum od loňského března nepřetržitě. Během loňské jarní vlny epidemie se do databáze centra přihlásilo přes 3240 studentů a zaměstnanců univerzity a 1392 dobrovolníků z řad veřejnosti. Centrum vyřídilo přes 2500 žádostí o pomoc od jednotlivců a institucí. „Když jsme začínali, neměli jsme představu o tom, co všechno dokážeme. Dokázali jsme toho opravdu hodně, a to jen a jen díky vytrvalé práci dobrovolníků. Když jsme přijali první žádost o pomoc od zařízení, kde již byla prokázána nákaza, vnímali jsme dobrovolníky, kteří se rozhodnou pomoci, jako hrdiny. Nyní se na nás takových zařízení obrací desítky a pomáhají v nich stovky lidí. Na jejich hrdinství to ale nic nemění,“ říká vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu Jiří Uher.

Velkým posunem v organizaci pomoci bylo spuštění mobilní aplikace MUNI POMÁHÁ. „Systém propojení žadatelů o pomoc a těch, kteří jsou ochotni pomáhat, stále vyvíjíme a zlepšujeme, už brzy vznikne webová verze, takže aplikace bude kromě chytrých telefonů přístupná i z počítačů,“ představuje novinky manažerka centra Barbora Hauserová.

Dobrovolníci se zapojují do pomoci v první linii, tedy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, trasují kontakty s nakaženými pro hygienické stanice, učí, doučují a hlídají děti zdravotníků na distanční výuce i v krajem určených spádových školách. Odpovídají také na individuální právní otázky z každodenního života nebo nakupují a doručují léky seniorům a potřebným, venčí jejich domácí zvířata, rozvážejí ochranné prostředky a dezinfekce. Pomohli i při loňském hackerském útoku na Fakultní nemocnici Brno.

V posledních týdnech dobrovolníci aktivně pomáhají nebo se chystají na pomoc v očkovacích centrech po celém Jihomoravském kraji.

Zdroj: MUNI

