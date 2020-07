Rozmarné léto v brněnském podzemí

Brno, 23. července 2020 - Styl léta 2020 zdá se poněkud nešťastným, za prázdninovými zážitky však netřeba cestovat na druhou stranu světa a ani déšť nemusí být na škodu. Zkuste místo povrchní turistiky pohlédnout do hloubky historického odkazu brněnského podzemí. Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice u sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep připravili speciální program.

Noční prohlídky Kostnice u sv. Jakuba za svitu svíček

Brněnská kostnice je druhá největší v Evropě co do množství ostatků, její prohlídka ovšem netrvá přehnaně dlouho – noční můry si odtud neodnesete. Těšte se na nezaměnitelný zážitek, který bude každý srpnový pátek ještě výjimečnější. Stovka svíček spolu s exkluzivním hudebním doprovodem od brněnského skladatele Miloše Štědroně posune transcendentální atmosféru mezi životem a smrtí na zcela novou úroveň. Využijte prodlouženou otvírací dobu od 19.00 do 22.30 a pohlédněte do tváře nesmrtelnosti. Vstupné zůstává nezměněné.

7., 14., 21. a 28. 8. 2020 19.00 – 22.30 prohlídky každých 30 min.

Kapacita je 20 osob na skupinu, rezervaci lze provést telefonicky na +420 515 919 793 nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Verbování v Mincmistrovském sklepě

Vystoupení scénické skupiny šermířů Bravo team Brno nás zavede zpátky do 17. století do doby Třicetileté války. Vojáci vás vrátí do období obléhání Brna švédským vojskem a budou motivovat, abyste se přidali do řad obránců a zachránili město před obávanou severskou armádou. Nemusíte se bát nechat naverbovat, protože jak víme z historie, vše dobře dopadne a oslavíte vítězství.

8. 8. 2020 proběhne od 12.00 každou celou hodinu 5 prohlídek. Doporučujeme zakoupit vstupenky v předprodeji, kapacita vystoupení je max. 20 osob. Vstupné: 120/60 Kč (děti, senioři, studenti, ZTP).

Černá koule pro generála Torstensona

Ještě než se podaří Švédy definitivně od městských hradeb odrazit, zapojíme do obrany také alchymii. Obávaný severský vojevůdce Torstenson mohl podle pověsti skonat pouze zásahem černé koule, jež musí být stvořena v tajemném rituálu. Můžete být osobně u toho, pokud se vydáte na tuto komentovanou prohlídku Labyrintu pod Zelným trhem během festivalu Den Brna.

14. 8. 2020 18.00 – 20.30, prohlídky vychází každou půlhodinu. Vstupné: 160/80 Kč (děti, studenti, senioři, ZTP)

Více informací na www.brnenske-podzemi.cz