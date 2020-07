Turistická karta BRNOPAS jako ještě nikdy nebyla

Brno, 15. července 2020 - Díky finanční podpoře statutárního města Brna mohl TIC BRNO přistoupit k unikátní spolupráci s brněnskými hotely a připravit pro turisty nabídku, která se zřejmě nebude opakovat. Vybrané hotely v rámci této spolupráce nabízejí turistickou kartu svým hostům zdarma nebo symbolicky do sto korun.

Nabídka se vztahuje na třídenní BRNOPASY a platí do konce roku. „Oslovili jsme všechny brněnské hotely s nabídkou spolupráce. Za zvýhodněnou cenu 100 korun, oproti běžné za 490 korun, si od nás mohou odebrat turistické karty a ty pak dále nabízet svým návštěvníkům. Je pak již na jejich uvážení, zda je zařadí zdarma do svých balíčků nebo je budou poskytovat za symbolickou cenu, která nesmí převýšit právě sto korun,“ vysvětluje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO, který za turistickou kartou stojí. Na spolupráci kývlo deset brněnských hotelů, konkrétně Hotel International Brno, Barceló Brno Palace, FAIRHOTEL, GRANDHOTEL Brno, Hotel AVANTI, Courtyard by Marriott Brno, Hotel Continental, Orea Resort Santon Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre a Cosmopolitan Bobycentrum. Možnost získat takto výhodnou turistickou kartu v nich budou mít hosté, kteří se ubytují minimálně na dvě noci.

Zvýhodněná nabídka turistické karty by měla přinést dva kýžené výsledky. Podpořit turismus v Brně, který je tak jako v jiných městech poznamenán koronavirou krizí a odlivem zahraničních návštěvníků. A neméně důležitým výsledkem je také podpora hotelů. „Věříme, že zapojené hotely získaly konkurenční výhodu, která jim pomůže při lákání hostů. Při takto koncipované nabídce čtyřčlenná rodina, která chce poznat Brno a užit si dovolenou, s třídenním BRNOPASEM ušetří na vstupech a veřejné dopravě zhruba 3 500 korun,“ doplňuje Janulíková.

Turistická karta BRNOPAS přináší tipy na zajímavá místa, slevy na jejich vstupné a mnohé další výhody: do pěti TOP brněnských cílů vstup zcela zdarma, možnost předběhnout fronty a přednostně se dostat do vily Tugendhat nebo cestování MHD zdarma. Letos pak nově do nabídky přibyla lodní doprava po brněnské přehradě zdarma.