Studenti Masarykovy univerzity pomůžou i v nemocnicích a na infolinkách

Brno, 18. března 2020 - Vlnu solidarity ze strany studentů vyvolaly v posledních hodinách výzvy z různých částí Masarykovy univerzity, aby se studenti v době mimořádných opatření kvůli šíření koronaviru zapojili do projektů na pomoc nejvíc ohroženým skupinám obyvatel. Za několik hodin se přihlásilo dohromady více než 850 lidí, kteří postupně začínají pomáhat hlavně ve Fakultní nemocnici Brno, s hlídáním dětí na různých místech nebo s informováním lidí na nouzových linkách.

Subjekty zvenčí se prostřednictvím webu muni.cz také můžou nově na univerzitu obracet s žádostmi o využití dobrovolníků.

Jako první zareagovali na žádost o pomoc studenti pedagogické fakulty, kteří se od pondělí začnou starat o děti zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno. V malých dětských skupinách po maximálně dvanácti lidech budou mít zázemí v bohunickém kampusu, aby jejich rodiče – lékaři a sestry – zvládali zvýšený pracovní nápor těchto dní. O pomoc ve stejném duchu už se navíc jedná i s Fakultní nemocnicí u sv. Anny.

Silnou odezvu měla výzva také na Lékařské fakultě MU, kde se přihlásilo přes 250 studentů. Medici z pátých a šestých ročníků se začínají zaškolovat na práci ve stanech čerstvě vybudovaných u Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Protože stávající odběrová místa, kde se lidé na výskyt koronaviru testují, už nestačí, vybudovali tam hasiči tři přístřešky, kde budou medici spolu s personálem nemocnice odběry provádět.

„Dnes se medici za pomoci lékařů a sester urgentního příjmu Fakultní nemocnice Brno zaškolují a od zítřka začínají ve dvanáctihodinových směnách naplno pracovat, samozřejmě s patřičnými ochrannými pomůckami. Směny už mají naplánované na celý příští týden,“ uvedl Martin Janků, student medicíny a koordinátor dobrovolníků z Lékařské fakulty MU.

Další jeho kolegové by měli nastoupit jako výpomoc na infolinky Krajské hygienické stanice nebo linky 112, která bojuje s náporem dotazů. Medici z nižších ročníků by se měli v nejbližších dnech objevit také na místech sester nebo sanitářů, protože jak roste počet lidí v karanténě nebo těch, kteří musí řešit svoji rodinnou situaci, a zároveň roste pracovní nápor, začíná se podle Janků projevovat nedostatek zaměstnanců.

Zájemci z řad studentů o dobrovolnickou pomoc se registrují prostřednictvím formuláře na univerzitních webových stránkách. Reagují tak na výzvu rektora Martina Bareše. „Jedním z klíčových úkolů nás jako univerzity je, abychom byli solidární a nabízeli pomocnou ruku všude tam, kde to bude možné a žádoucí. Musíme přepnout do jiného módu přemýšlení. Hierarchie našich hodnot, co je důležité, a co ne, se během pár dní změnila,“ napsal rektor studentům v hromadném e-mailu.

Kromě formuláře a kontaktů pro dobrovolníky zřídila Masarykova univerzita také kontaktní formulář pro instituce či organizace, které by dobrovolnické síly rády využily.

Zdroj: MUNI