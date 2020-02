Lidé darovali 273 litrů krve díky akci Masarykovy univerzity

Brno, 5. února 2020 – Téměř 273 litrů krve od 606 dárců přibylo do krevních bank brněnských i dalších nemocnic po celé České republice díky iniciativně Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Dárcovská akce nazvaná „100 litrů krve DÍKY MUNI“, která byla připomínkou sto let od založení Masarykovy univerzity i její lékařské fakulty, začala 23. října loňského roku a poslední lidé mohli jménem školy darovat krev do letošního 28. ledna. V tento den před 101 lety byla Masarykova univerzita formálně založena.

Výsledek akce předčil očekávání organizátorů, kteří si původně vytyčili cíl vybrat 100 litrů krve. „Mám radost a pocit zadostiučinění z naplnění cíle projektu. Lékařská fakulta tak důstojně oslavila stoleté výročí založení Masarykovy univerzity a těší mě, že se projekt postupně rozrostl do úžasné akce propojující celou naši univerzitní akademickou obec i veřejnost,“ uvádí děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

Akci se podařilo spustit velkou vlnu dárcovství. „Je skoro neuvěřitelné, kolik lidí se zapojilo a kolik jich krev nakonec darovalo. Ne všichni zájemci totiž prošli přísnými kritérii a například kvůli nemoci nebo návratu z některých zahraničních destinací nemohli odběr absolvovat,“ říká koordinátorka projektu a studentka Lékařské fakulty MU Natália Antalová s tím, že zájem zapojit se do projektu projevilo zhruba tisíc lidí.

Právě velký zájem přiměl organizátory už v prvních dnech odběrů akci prodloužit o dva měsíce a rozšířit ji také mimo Brno. Zájemci mohli darovat krev mimo stanovené termíny na libovolné transfúzní stanici v zemi a zaslat potvrzení o odběru na Masarykovu univerzitu. Většina dárců absolvovala odběr na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno a v Krevní bance Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Cílem akce „100 litrů krve DÍKY MUNI“ bylo především motivovat nové dárce. „Na transfuzní stanice jsme přilákali velké množství prvodárců, kterých zřejmě bylo i víc než těch pravidelných,“ uvádí Antalová. Věří také, že se řada z nich stane pravidelnými dárci a k odběru přijdou také ti, kteří byli původně odmítnutí například z aktuálních zdravotních důvodů.

Díky velkému zájmu o akci a také pozitivním ohlasům na ni chtějí organizátoři v projektu pokračovat. Konkrétnější obrysy podpory dárcovství krve budou připravovat v následujících měsících.

Zdroj a foto: MUNI