Brno-střed vyměnilo 42 tun písku ve svých 23 pískovištích

Brno, 6. května 2019 – Městská část Brno-střed zajišťuje správu 23 pískovišť na svém území. Vzhledem k tomu, že chce pro své nejmenší obyvatele zajistit kvalitní a bezpečný prostor pro hru, pravidelně všechna pískoviště čistí a udržuje v pořádku. Ve všech pískovištích proto během dubna zajistila kompletní výměnu písku, a to až do hloubky 40 centimetrů. Do pískovišť bylo navezeno celkem 42 tun nového písku.

„V případě výskytu mimořádného znečištění je městská část připravena výměnu zopakovat, a to i vícekrát, pokud to bude zapotřebí. Podle potřeby se písek dosypává i v průběhu roku. Pracovníci odboru životního prostředí všechna pískoviště pravidelně vizuálně kontrolují, a pokud zjistí jeho znečištění, zajistí nápravu,“ uvedla mluvčí MČ Brno-střed Kateřina Dobešová.

V případě, že by uživatelé zjistili znečištění písku nebo jeho nedostatek, mohou se obrátit na odbor životního prostředí městské části Brno-střed. Mezi pískoviště, která má městská část Brno-střed na starosti, patří:

Obilní trh, Leitnerova-Vodní, Trýbova vnitroblok, Veletržní vnitroblok, Kraví hora, vnitroblok Rybářská II, Kamenomlýnská-Žabovřeská, Bohuslava Martinů, v parku Anthropos, Žlutý kopec-Helgoland, vnitroblok Poříčí-Křídlovická-Zahradnická, vnitroblok Křídlovická-Nové sady-Bezručova, náměstí 28.října, vnitroblok Bayerova-Dřevařská-Botanická-Kotlářská, vnitroblok Botanická-Sokolská-Tučkova-Sušilova, vnitroblok Tučkova, Björnsonův sad, vnitroblok Vsetínská za Albertem, Pšeník-Sovinec a další.

