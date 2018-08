Kam se jít zchladit v Brně a okolí?

Brno, 9.srpna 2018 - Tropické počasí nejen v Brně pokračuje. Pokud už venku nemůžete vydržet, ale zároveň nechcete pouze sedět doma u větráku, máme pro vás zajímavé tipy, kde v Brně a okolí najdete nejen zábavu a poučení, ale i tolik žádané ochlazení. Vydat se můžete například do brněnského podzemí, příjemné klima však najdete i na výstavě. Milovníci extrémů pak mohou vyzkoušet mrazivou kryokomoru.

Mráz i v létě nabídne kryokomora

Pokud máte dny, kdy toužíte po zimě a nejraději byste po hlavě skočili do sněhu, můžete vyzkoušet netradiční zážitek v podobě návštěvy kryokomory. „Kryokomora je v podstatě opakem klasické sauny. Jedná se o místnost vychlazenou na ‒110 °C až ‒140 °C, v níž zájemce pobude maximálně tři minuty,“ přibližuje Tomáš Svoboda z Aqualandu Moravia, kde je kryokomora na objednání přístupná. Pobyt v kryokomoře má navíc i ozdravné účinky. Šokované tělo se totiž chladu brání vyloučením prospěšných látek, jako jsou kortikoidy, noradrenalin nebo testosteron a endorfiny u mužů. Pobyt v mrazivé komoře tak pomáhá regeneraci svalů, změny teploty působí pozitivně také na kůži a celulitidu.

Vojenský kryt vás nadchne nejen historií

Příjemných 14 °C si lze v létě užít také přímo pod brněnskou dominantou – hradem Špilberk. Navštívit totiž můžete zpřístupněný kryt 10-Z, který vznikl v době nacismu jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna. Kryt s bohatou historií je přístupný veřejnosti každý den od 11:30 do 19 hodin. Při zhruba hodinové prohlídce vám experti na historii místa přiblíží technické zázemí krytu i jeho fungování. Po prohlídce se navíc můžete občerstvit v dobovém mléčném baru. Milovníci dobrodružství si pak přijdou na své při nočních prohlídkách neosvětleného krytu s baterkami.

Za kulturou i klimatizací vyrazte na výstaviště

Příjemné teploty a navíc mimořádný kulturní zážitek ale může přinést i návštěva jinak nejteplejšího místa v Brně – brněnského výstaviště. Pavilon H totiž nabízí jedinečnou podívanou – spojení dvou světů secesního malíře Alfonse Muchy. Poprvé jsou na jednom místě k vidění plakáty a majestátní cyklus Slovanská epopej. „Výstava vyžaduje moderní vzduchotechniku. Ta se přes horké dny stará o udržení odpovídajících klimatických podmínek. Teplota v hale tak nepřesáhne 20 stupňů,“ komentuje tiskový mluvčí brněnského výstaviště Jiří Smetana. Lidé se mohou projít mezi rozměrnými plátny a 150 plakáty českého secesního velikána od úterý do neděle, v pondělí je zavřeno. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Výstava se pro návštěvníky probouzí v 10:00 hodin a poslední prohlídka osvěží v 18 hodin. Hodinová návštěva vyjde na 250 korun, rodinné vstupné připadá na 500 korun, přičemž dva dospělí s sebou mohou vzít až 4 děti.

Při prohlídce městského podzemí budete mít husí kůži

Kam jinam se jít v horkých dnech ochladit než do podzemí. V Brně, které se chlubí unikátní sítí podzemních chodeb, k tomu máte jedinečnou příležitost. Za návštěvu stojí například Labyrint pod Zelným trhem, kde mohou návštěvníci objevovat tajemné středověké chodby i dobové artefakty. Odvážlivci pak mohou zamířit také do kostnice Svatého Jakuba, jež nabízí pohled na tisíce lidských ostatků. Podzemní pohřebiště, které pochází nejspíše ze 17. století, je přístupné od úterý do neděle vždy od 9:30 do 18 hodin. V srpnu jsou navíc připraveny i noční prohlídky kostnice za svitu svíček.

Public relations Jak se vypořádat se zarůstajícími chloupky? Se zarůstajícími chloupky nebo vousy se snad v životě už setkal každý. Kromě toho, že prvním krokem k předcházení zarůstání je najít správný způsob holení nebo epilace, tak je potřeba se o pokožku starat. Jak zarůstání chloupků zabránit a jak zarostlý chloupek odstranit, když se i přesto ukáže? Celý článek...