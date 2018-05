Festival RE:PUBLIKA navštívilo o víkendu 18 tisíc lidí

Brno, 30. května 2018 - Festival RE:PUBLIKA, který o zahajovacím víkendu navštívilo 18 tisíc lidí, myslí na děti po celou dobu konání, ale v souvislosti s jejich mezinárodním dnem obzvlášť. Rodinný víkend 1-3/6/2018 jim nabídne program na míru. Divadlo Radost, koncert Kašpárka v rohlíku a další koncerty, divadla, dětské filmy, hrami nabitý festival Game Access, speciální program hasičů, Technického muzea v Brně i science centra VIDA! nebo Literární salon s Petrem Sísem. Také jednotlivé expozice v klimatizovaných pavilonech brněnského výstaviště toho budou mít pro děti a jejich (pra)rodiče spoustu a odpočinek v zóně pro maminky s dětmi je též zajištěn.

Game Access

Festival pro všechny fanoušky (nejen) digitálních her, se stejně jako každá hra bude skládat z mnoha menších částí. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet nejnovější hry i virtuální realitu, která jim umožní zcela se ponořit do nejrozmanitějších světů. Na velkém stánku Xzone si budou moci hráči nejnovější hry nejen vyzkoušet, ale také rovnou zakoupit za festivalové ceny. Na své si přijdou i příznivci deskových her. Deskovky se čím dál tím více prolínají se světem digitálních her, když jsou mnohé převáděny do virtuálního světa. Naopak i některé populární digitální hry se již dočkaly i své deskové podoby. Těšit se můžete na hry všech předních vydavatelů, najdete tu stánky Albi, Blackfire, RexHry, Notre Games nebo Time Slug Studio. Chybět nebudou ale ani populární hry od firmy Mindok.

Časograf! a Divadlo vědy

Čas je dnes nedostatkovým zbožím, ale jak tomu bylo před sto lety? Prostřednictvím show zábavního vědeckého parku VIDA! nahlédnete do doby první republiky, kdy lidé začali přemýšlet o tom, jak naloží s volným časem. Užijete si pokusy s novinami, kávou i gramofonem. Zjistíte, jakými způsoby můžeme měřit čas, a odhalíte, jak funguje káča nebo bicykl.

Také chemici z Vysokého učení technického v Brně slaví 100. výročí vzniku Československa. Chemie není žádná nuda a umí i chutnat - vzkazují. Předvedou laboratorní pomůcky a aparatury, které budou po celou dobu, kdy bude festival otevřený, v plném chodu!

Oslava s Technickým muzeem i hasiči

Na jednotlivých stanovištích TMB budou moci děti plnit úkoly z oblasti řemesel, vědy a techniky pod dohledem lektorů. Dále si budou moci prohlédnout vojenskou, policejní a hasičskou dobovou techniku, kterou doplní soudobá technika všech tří složek. Muzeum představí také dobovou výstroj a výzbroj Lidové armády.

Venkovní program hasičů nabídne soutěže a ukázky dobových vozidel a hasičského sportu pro mládež „Záchranáři dětem“, program pro děti ve spolupráci se složkami IZS JMK, závod TFA v dětském hasičském sportu, sérii stanovišť na rozvoj jemné motoriky u dětí, jízdu zručnosti s vysokozdvižným vozíkem na vysílačku a tak dále.

Literatura a sport

Výběr těch nejzajímavějších dětských knížek najdou děti a jejich (pra)rodiče na výstavě 100 let 100 knih, která nabízí také LiStOvÁnÍ knížkami nebo setkání a besedu s takovými literárními celebritami, jako jsou Petr Sís nebo Pavel Čech. Po celý víkend poběží také program nejen na Festivalové a Divadelní stagi, ale i Kino na výstavišti.

V Re:lax zóně si děti mohou vyzkoušet desítky sportů, vybrané i v historických podobách. Potkat se tam můžou se sportovními legendami. V pátek například s Kateřinou Neumannovou.

Program nejen o víkendech

Festival RE:PUBLIKA nabízí program každý den. V tomto týdnu například Meeting Brno zve na diskuzní fórum Husa klubu moderované Janem Hanákem (29/5), na Mezináboženské a ekumenické setkání Dialog s jinak věřícími (30/5) nebo na Evropa fórum: Čas Re/vize s Pavlem Fischerem a Jean-Lucem Delpeuchem (31/5). Kino na výstavišti promítá Ostře sledované vlaky (30/5) nebo Postřižiny (31/5). Divadlo Feste uvede ve světové premiéře hru Nevěrní (31/5). Na Festivalové stagi zahrají O5 a Radeček či Midi Lidi.