KrPole RUN pomůže vozíčkáři získat asistenčního psa

Brno, 22. května 2018 - Druhý ročník běžeckého závodu KrPole RUN se blíží. Všichni královopolští běžci se sejdou už v sobotu 26. května u Nákupního centra Královo Pole. Poměří svoje síly v běhu na pět a deset kilometrů. Pro děti pořadatelé závodu připravili kratší 2,5 kilometru dlouhou trať.

V pořadí už druhý KrPole RUN začne 26. května v 9.00 registrací účastníků. „Pro všechny zájemce je registrace do závodu zdarma,” sdělila marketingová koordinátorka NC Královo Pole Edita Smělíková. Přihlásit do závodu se lidé mohou na webových stránkách www.krpolerun.cz. „Kapacita registrovaných už je téměř plná, lidé by proto neměli s přihlášením váhat,” doplnila Edita Smělíková. Všichni registrovaní běžci dostanou závodní číslo, nevratný měřící čip a bude pro ně zajištěný pitný režim během závodu. Ti, kteří se umístí na stupních vítězů, navíc získají hodnotné ceny od partnerů akce.

V deset hodin odstartuje dětský závod na 2,5 kilometru, o hodinu později pak na travnaté ploše před královopolským nákupním centrem začne závod na 5 kilometrů. Běžce čeká dvakrát 2,5 kilometrový okruh, který je částečně po travnatém terénu a částečně po asfaltu. Hlavní závod na 10 kilometrů odstartuje ve 13:00 v kategoriích ženy a muži. Účastníci při něm musí okruh oběhnout čtyřikrát.

Trasa závodu je navržená tak, aby nerušila zákazníky Nákupního centra Královo Pole. Doprava nebude nijak omezená, autobusy městské hromadné dopravy se budou otáčet na kruhovém objezdu u restaurace Noem Arch.

Nákupní centrum Královo Pole se při pořádání letošního ročníku KrPole RUN spojilo s brněnskou Ligou vozíčkářů. „Nákupní centrum nám pomůže vybrat peníze na výcvik asistenčního psa pro našeho klienta Tomáše,” upozornila mluvčí Ligy vozíčkářů Ladislava Blažková. Účastníci závodu i diváci tak budu mít u speciálního stánku možnost přispět.

„Výcvik asistenčního psa stojí zhruba čtvrt milionu korun a pojišťovna na něj nepřispívá, pro Tomáše, který se pohybuje na vozíku, by přitom vycvičený pes znamenal velké ulehčení. Rádi mu pomůžeme,” dodala Edita Smělíková. Výběrem peněz na akci KrPole RUN chce NC Královo Pole upozornit také na to, že tak jednoduchý pohyb, jako je běh, není zdaleka pro všechny samozřejmostí.

PROGRAM ZÁVODU 26. 5. 2018

9.00 Otevření registrace

10.00 Start Junior KrPole RUN

11.00 Start KrPole RUN 5 km

12.00 Vyhlášení výsledků

13.00 Start KrPole RUN 10 km

14.45 Vyhlášení výsledků