Výstava přiblíží brněnskou historii díky elektronovým mikroskopům

Brno, 22. května 2018 - Na dělovém bastionu hradu Špilberku mohou návštěvníci zhlédnout výstavu velkoplošných panelů, které zachycují vybrané exponáty ze sbírek Muzea města Brna prostřednictvím snímků z elektronových mikroskopů. Expozice je volně přístupná a potrvá do poloviny září.

Výstava vznikla spoluprací Muzea města Brna a brněnského výrobce elektronových mikroskopů TESCAN. Představuje výběr artefaktů místní historie, zobrazených unikátním pohledem elektronových mikroskopů, jejichž výroba je s Brnem také nerozlučně spojena.

„Od zkoumání našich předmětů jsme neočekávali odhalení převratných informací, ale novou perspektivu, jak vnímat jejich historickou hodnotu. Když se díváte například na detail téměř 200 let starého medailonu, teprve si plně uvědomíte, jak precizní byla v tehdejších podmínkách práce jeho rytce,“ uvedl Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna.

Více než 100 let starý chléb, keltská šatní spona nebo původní linoleum z vily Tugendhat. To jsou některé ze vzorků, které putovaly ze sbírek muzea do laboratoří TESCANu. „Analýza historických předmětů je jednou z okrajových oblastí využití elektronových mikroskopů. Celé snímání probíhá ve vakuu, proto jsme při výběru exponátů byli limitovaní velikostí komory mikroskopu a vzhledem k historické hodnotě dovezených předmětů jsme používali jen metody, které jsou citlivé k povrchu vzorků,“ uvedl Jakub Javůrek, který měl analýzu předmětů na starosti.

Propojením historických předmětů s moderními technologiemi vzdává výstava hold Brnu jako světovému centru elektronové mikroskopie. Právě v jihomoravské metropoli se vyrábí více než třetina světové produkce těchto přístrojů, které nachází uplatnění v medicíně, polovodičovém průmyslu nebo přírodních vědách. „Spolupráce s Muzeem města Brna pro nás byla čest. Jsme velcí patrioti, všechny naše mikroskopy stále vyvíjíme i vyrábíme v Kohoutovicích, kde zaměstnáváme více než 250 pracovníků. Nabídky zahraničních investorů vytrvale odmítáme a chceme, aby naše přístroje dělaly ve světě Brnu dobré jméno i nadále,“ uvedl Jaroslav Klíma, spoluzakladatel a generální ředitel TESCANu.