Kostnice u svatého Jakuba zve na speciální noční prohlídky

Brno, 12. srpna 2017 - Máte rádi tajemná místa? Chcete zažít neopakovatelnou atmosféru svíčkami osvětleného království smrti, které se nachází pod tenkou slupkou městské dlažby? Noční prohlídky Kostnice u svatého Jakuba, která bude každý srpnový pátek otevřena i večer, jsou tu pro vás!

Za jasného svitu sta svíček můžete být součástí strhující atmosféry tohoto zvláštního prostoru. Zážitek z návštěvy umocní také působivá hudba brněnského skladatele Miloše Štědroně, vytvořená speciálně pro toto pietní místo.

Prohlídky se konají každých 30 minut ve skupině maximálně po 20 osobách. Poslední prohlídka je v 22.30 hodin. Rezervace pro noční prohlídky kostnice lze provést telefonicky na čísle 515 919 793 nebo e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kostnice u svatého Jakuba se veřejnosti otevřela v roce 2012. Zájemci mají možnost spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. Co do počtu kosterních pozůstatků jde o druhou největší kostnici v Evropě (po pařížských katakombách) a je jednou z turistických atrakcí Brna. Kromě nočních prohlídek je kostnici možné navštívit celoročně od úterý do neděle od 9.30 do 18 hodin.