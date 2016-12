Vyhrajte vstupenky na komedii v Divadle Bolka Polívky

Brno, 1. prosince 2016 - Milena má problém - právě tak se jmenuje hravé, dravé ale i vážné a především vtipné představení, v jehož hlavní roli se představí Šárka Vaculíková. Představení je určené všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich, všem mužům (těm, co doma uklízí, i těm, co neuklízí), všem, co se chtějí zkrátka pobavit nad pravdivostí života.

Zapojte se do soutěže o lístky na představení v brněnském Divadle Bolka Polívky. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a budete zařazeni do slosování o 2 vstupenky, které vyhraje 1 výherce napátek: 16. 12. 2016, 19:00. Soutěžit můžete zde