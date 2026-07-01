Novinky brněnských vinoték – červenec 2026
Brno, 1. července 2026 – Červencová nabídka brněnských vinoték je již veskrze letní. Dominují svěží bílá a perlivá vína. Náročnější milovníky vína pak potěší i komplexní tuzemské červené víno nebo luxusní italské bílé z Piemonte.
Novinky brněnských vinoték – červenec 2026
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Merlot 2021 výběr z hroznů, suché
VÍNO BLATEL
Výjimečný Merlot vznikl spojením dvou skvělých ročníků 2018 a 2021 z viniční trati Plachty, které zrály v pečlivě vybraných sudech z francouzského dubu. Víno se pyšní sytě rubínovou barvou a robustním, plným projevem. V aroma i chuti se prolínají tóny ostružin a zralého bobulového ovoce, doplněné jemnou kouřovostí, nádechem tabáku a vanilky. Na patře působí mohutně, s dlouhou, harmonickou dochutí. Zbytkový cukr 0,7 g/l, kyselina 5,6 g/l a 15,5 % alkoholu podtrhují jeho suchý charakter a výraznou strukturu. V gastronomii je skvělý společník ke zvěřině, tmavým masům a hovězím steakům.
Hibernal 2025 pozdní sběr, suché
Vinařství Baláž
Bílé víno s 3,8 g/l zbytkového cukru, 7,4 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Výrazný Hibernal s expresivní odrůdovou aromatikou s ovocně-herbálním projevem a střednou dlouhou osvěžující dochutí. Doporučujeme k měkkým i tvrdým aromatickým sýrům, různým paštikám, kvalitním těstovinám a sušeným masům.
Cuvée Rajská 2026 VOC Znojmo, suché
Vinařství LAHOFER
Jedinečné cuvée z odrůd Sauvignon, Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský pěstovaných na mimořádné viniční trati – Rajské vinici ve Znojmě. Do harmonického, komplexního profilu tohoto vína se promítly všechny tři odrůdy. Z veltlínu v něm najdete jemné kořenité tóny, angreštové nuance přidal zejména do vůně Sauvignon a ve šťavnaté ovocité chuti s delikátním nádechem minerality objevíte Ryzlink rýnský. Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 4,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l.
Ryzlink rýnský 2024 pozdní sběr, suché
Vinařství Bukovský
Zlatavá barva a podmanivá vůně s tóny žlutého jablka, citronové kůry, horkého medu, čerstvého vosku i jemnou stopou petroleje. Suché, v chuti plné a harmonické, s nádechem kdoulí, přezrálého rybízu a sušených meruněk. Ryzlink - král mezi víny a víno králů. Senzorika: alkohol 12,0 %., zbytkový cukr 4,4 g/l, kyseliny 5,5 g/l.
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Timorasso „Beatrice“ 2024 Colli Tortonesi DOC
Mura Mura
Bílé suché víno vyrobené z odrůdy Timorasso. Hrozny pocházejí z 0,4 ha vinice v Monleale s jižní a jihozápadní expozicí, v nadmořské výšce 184 m n. m. Fermentace proběhla částečně v sudech z francouzského dubu a částečně v keramických amforách. V aroma se objevují tóny hrušky Decana, šalvěje a květů třešní. Chuť je vrstevnatá, minerální s dobrou strukturou a dlouhým závěrem. Beatrice patří mezi krásnou ukázku odrůdy Timorasso a zaujme milovníky komplexních bílých vín z Piemontu. Skvěle se hodí k rybám, mořským plodům, krémovým rizotům, drůbeži, telecímu masu a vyzrálejším sýrům. Vhodné k okamžitému vypití, ale také k archivaci 5 až 8 let.
Bublinky bílé 2025 perlivé víno, suché
Vinařství Vajbar
Nová národní značka perlivých vín poprvé v plechu – ideální nejen pro mladé. Barva je světle zlato-žlutá. Vůně je mnohovrstevná a bohatá, v tónu zralých jablek Golden Delicius, zralých hrušek, čerstvých meruněk a pomerančové kůry. Chuť je svěží, dynamická, letní jablíčka a červené pomelo s příjemnou a dominantní citrusovou kyselinou v dlouhém závěru. Víno je syceno vlastním jímaným CO2, které vzniklo prvotním kvašením rmutu. Výsledné frizzante je jemnější a aromatičtější, než při sycením technickým CO2. Je zajímavé, kolik vinného aroma zůstává.
LAHOFER Charmat extra dry 2025 šumivé víno
Vinařství LAHOFER
Svěží bílé šumivé víno vyrobené metodou Charmat z odrůd Veltlínské zelené, Müller Thurgau a Pinot. Potěší jemným perlením a lehkostí, která přímo vybízí k dalšímu doušku. Ve vůni se prolínají tóny mandlí a muškátu. Chuť je harmonická, s příjemnou ovocností milerky, decentní kořenitostí veltlínu a jemně nasládlým závěrem ve stylu extra dry. Díky lehkému zbytkovému cukru působí víno kulatě a velmi přístupně. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 16,0 g/l, kyseliny 6,9 g/l.
LAHOFER Charmat Rosé sec 2025 šumivé víno
Vinařství LAHOFER
Rosé Charmat z Rulandského modrého je hravé a neodolatelně svěží šumivé víno s jemným perlením a nižším alkoholem. Ve vůni dominují čerstvé jahody a tóny jahodového sorbetu, které se krásně propisují i do chuti. Vyšší zbytkový cukr dodává vínu příjemně kulatý a hebký charakter, přesto si zachovává osvěžující lehkost. V závěru se objevuje jemný smetanový tón, díky kterému působí víno elegantně a sametově. Alkohol 10,5 %, zbytkový cukr 20,0 g/l, kyseliny 7,2 g/l.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – červenec 2026
BOR – Borgo Shop
ČER – Černá růže
LGB – La Gurmán Boutique
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
ROU – Vinotéka Roučí
ROU – Vinotéka Roučí
VGA – Vinná Galerie
VUD – Vinárnička u Divadla
VUR – Vinotéka u Romana
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
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