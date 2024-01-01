Mezinárodní souboj Frankovek se blíží
Brno, 10. února 2026 – Historicky první ročník Blaufränkisch International Competition (BIC), který se koná ve dnech 12. - 14. února v bořetickém hotelu Kraví hora, hlásí rekordní zájem. Zatímco páteční termín degustace pro veřejnost je již zcela vyprodán, milovníci vína mají poslední šanci zajistit si vstupenky na sobotu. Ta nabídne fascinující pohled na Frankovku v podobách, které by mnozí nečekali.
Akce pořádaná pod záštitou VOC Modré hory, Národního vinařského centra a Vinařského fondu, vyvrcholí oslavou Mezinárodního dne Frankovky (12. února) i vyhlášením nejlepšího vína této odrůdy v pátek 13. února v 18:00 hodin.
Zájem vinařů o historicky první ročník předčil veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 306 vzorků ze 13 zemí světa. Vedle tradičních velmocí, jako je Česko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko či Německo, se v Bořeticích představí i vína ze Srbska, Chorvatska, Španělska či Itálie. Mezi největší překvapení patří vzorky z daleké Austrálie nebo klimaticky netypického Polska.
„Jsme ohromeni nejen množstvím, ale hlavně rozmanitostí, která se v Modrých horách sešla. Návštěvníky pravděpodobně překvapí, co všechno tato odrůda dokáže nabídnout. Kromě klasických červených suchých vín, která samozřejmě dominují, zde bude možné ochutnat i Frankovky bílé, růžové, sladké i šumivé. Je to neuvěřitelná přehlídka vinařského umu napříč kontinenty,“ uvedl za organizátory Jan Stávek, předseda VOC Modré hory, a upozornil, že kapacita páteční konference i degustace je již zcela vyčerpána. Sobota 14. února je tak poslední možností, jak prozkoumat tuto unikátní nabídku světových Frankovek na jednom místě.
Nad historicky prvním ročníkem soutěže akcí převzal záštitu ministr zemědělství Martin Šebestyán a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...