Soutěž Gastro – víno, které chutná Brnu vyhlásila vítěze
Brno, 22. října 2025 – V Brně proběhla 42. kontraktační a soutěžní výstava vín GASTRO – víno, které chutná Brnu. Championem se stalo víno Cabernia 2013 výběr z cibéb od Oldřicha Drápala.
Soutěž se zaměřuje na tuzemská i zahraniční vína vyrobená z hroznů révy vinné. Navazuje na tradici dvou samostatných akcí: na nákupní přehlídku vín Gastro a na soutěž vín s dvacetiletou tradici Grand Prix Auterlitz. Cílem soutěže je propagace vinné kultury na území Brna a představení krás jedinečného nápoje, jakým víno je, široké veřejnosti.
"Tento nápad v nás dozrál po tom, co jsme v roce 2023 ukončili po 20 úspěšných ročnících projekt Grand Prix Austerlitz. Pro vinaře to má přínos ten, že se jedná o soutěžní přehlídku vín a tudíž se budou rozdávat medaile," vysvětlil Stanislav Šida z pořádající Moravské banky vín.
Soutěž
Soutěžní hodnocení přihlášených vín proběhlo v pondělí 6. října. Hodnotitelé ve třech komisích vybírali a posuzovali vína v osmi kategoriích.
- bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4 g/l
- bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4 g/l do 45 g/l
- růžová tichá vína bez specifikace
- červená tichá vína se zbytkovým cukrem do 4 g/l
- červená tichá vína se zbytkovým cukrem nad 4 g/l
- vína speciální – sladká
- šumivá a perlivá vína
- vína ostatní (likérová, aromatická, nezařazená, nealko)
Den na to proběhla také veřejná ochutnávka vín. Tradiční nákupní přehlídka vín Gastro vstoupila letos do svého již 42. pokračování. Specifikem celé soutěže je zveřejnění výsledků až po veřejné ochutnávce vín. Návštěvníci veřejné akce si tak mohli udělat svůj ničím neovlivněný názor na kvalitu vín. A také zvolit svého vítěze. Nejoblíbenější víno mezi hosty večera pak získalo cenu Šampion návštěvníků.
Vítěz Oldřich Drápal a Stanislav Šida s Irenou Svobodovou z pořádající Moravské banky vín
Výsledky GASTRO – víno, které chutná Brnu
CHAMPION VÝSTAVY
Cabernia výběr z cibéb 2013 / Oldřich Drápal, Vranovice (92 b)
CHAMPION NÁVŠTĚVNÍKŮ
Ryzlink rýnský bio VOC Znojmo 2023 / Vinařství Špalek, Nový Šaldorf
kategorie 1. – bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4 g/l
Zlatá medaile:
Pálava výběr z hroznů 2024 / SING WINE, Velké Bílovice (91 b)
Muller Thurgau moravské zemské víno 2024 / SING WINE, Velké Bílovice (91 b)
Irsai Oliver kabinetní víno 2023 / Vladimír Tetur V. Bílovice (90 b)
Chardonnay pozdní sběr 2024 / Vinařství Agra Horní Dunajovice (90 b)
Stříbrná medaile:
Riesling Hasenberg ČZV 2018 / Zámecké vinařství Třebívlice (89 b)
BRIDGE Chardonnay barik 2023 / VLANTA s.r.o., Bašť (89 b)
Rulandské šedé moravské zemské víno 2024 / Bílé Karpaty vinařství s.r.o. (88 b)
Ryzlink rýnský bio VOC Znojmo 2023 / Vinařství Špalek, Nový Šaldorf (88 b)
kategorie 2. – bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4 do 45 g/l
Zlatá medaile:
Ryzlink rýnský pozdní sběr 2021 / Vinařství Vladimír Tetur (90 b)
Pálava moravské zemské víno 2024 / ZD Němčičky (90 b)
Muškát moravský jakostní 2024 / ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. (90 b)
Tramín červený pozdní sběr 2022 / ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. (90 b)
Stříbrná medaile:
Rulandské šedé výběr z bobulí 2022 / Vinařství LAHOFER, a.s., Dobšice (89 b)
Neuburské pozdní sběr 2024 / ŠSV, Velké Pavlovice (89 b)
Tramín červený pozdní sběr 2023 / Vinařství Vladimír Tetur (88 b)
Hibernal pozdní sběr 2023 / GAZAŇ WINERY s.r.o., Hovorany (88 b)
kategorie 3. – růžová tichá vína bez specifikace
Stříbrná medaile:
Frankovka rosé moravské zemské víno 2024 / ZD Němčičky (88 b)
Rulandské modré rosé pozdní sběr 2024 / Réva Rakvice s.r.o., Rakvice (87 b)
kategorie 4. – červená tichá vína se zbytkovým cukrem do 4 g/l
Zlatá medaile:
INVIDIUM LE Sapevari 2023 / VLANTA s.r.o., Bašť (91 b)
Rulandské modré výběr z hroznů 2018 / Vinařství Vladimír Tetur (90 b)
Merlot výběr z hroznů 2023 / MORAVINO s.r.o., Valtice (90 b)
Stříbrná medaile:
VB Cuvée Barrique ZW+RM pozdní sběr 2022 / Vinařství Vladimír Tetur (88 b)
André pozdní sběr 2022 / ŠSV Velké Pavlovice (88 b)
Frankovka pozdní sběr 2023 / SING WINE, Velké Bílovice (88 b)
Cuvée Red moravské zemské víno 2023 / Bílé Karpaty vinařství s.r.o. (87 b)
kategorie 5. – červená tichá vína se zbytkovým cukrem nad 4 g/l
Stříbrná medaile
Frankovka bio výběr z cibéb 2021 / Vinařství Drmola, Bavory (86 b)
kategorie 6. – vína speciální – sladká
Zlatá medaile:
Cabernia výběr z cibéb 2013 / Oldřich Drápal, Vranovice (92 b)
Malverina slámové 2023 / Oldřich Drápal, Vranovice (91)
Sauvignier gris slámové 2021 / Oldřich Drápal, Vranovice (90 b)
Bobulky 70 slámové 2017 / Oldřich Drápal, Vranovice (90 b)
kategorie 7. – šumivá a perlivá vína
Zlatá medaile:
Frizzanté White (RŠ) moravské zemské víno 2023 / GAZAŇ WINERY s.r.o., Hovorany (90 b)
Stříbrná medaile:
LAHOFER CHARMAT sekt 2024 / Vinařství LAHOFER, a.s., Dobšice (87 b)
INSPIRO SEKT Muškát Dulce 2024 / VLANTA s.r.o., Bašť (87 b)
BRIGDE SEKT Chardonnay Brut 2024 / VLANTA s.r.o., Bašť (86 b)
Kategorie 8. – vína ostatní (likérová, aromatická, nezařazená, nealko)
Zlatá medaile:
PASTORAL (Kagor) 2023 / VLANTA s.r.o., Bašť (90 b)
Stříbrná medaile:
Pálava bio výběr z hroznů 2022 / Vinařství Drmola, Bavory (87 b)
Šaler likérové jakostní 2017 / Vinařství Špalek (86 b)
Nealko Frizzante bio 2024 / Vinařství Špalek, Nový Šaldorf (86 b)
Kontraktační a soutěžní výstavu "Gastro – víno, které chutná Brnu" pořádá Moravská banka vín. Akce získala záštitu primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Oceněná vína z letošního ročníku soutěže budou mít na medailích logo města Brna. Vína budou nabízena do firem a úřadů na území Brna jako prezentační dárky.
