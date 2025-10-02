Slibnou sklizeň hroznů zkomplikovalo počasí, vinaři by s ní neměli otálet
Brno, 4. října 2025 – I když byla sezóna z pohledu kvality hroznů výjimečně dobrá, deštivé září zkomplikovalo průběh vinobraní. Vinaři na Moravě i v Čechách vyvíjí maximální úsilí, aby sklidili zbylé hrozny dříve, než je zasáhne hniloba. Očekává se sice nižší cukernatost, zato optimální kyselinka, která předurčuje ročník 2025 pro výrobu svěžích vín.
„Letošní rok, oproti loňským, je ve znamení nižších hodnot cukernatosti, které korespondují s vyšší kyselinou. Ideální rok pro tvorbu šťavnatých a 'křupavých' bílých vín,“ uvedl Štěpán Maňák, majitel vinařství a aktuální držitel titulu Vinařství roku 2024, který také dodal, že právě deštivé dny komplikují sklizeň kvůli zvýšenému tlaku houbových chorob.
Vinobraní začalo letos v polovině září – v porovnání s extrémně časnými ročníky 2022 a 2023 je to návrat ke standardu. Aktuálně je sklizeno přes 60 % hroznů, přesto je podle Martina Půčka, výkonného ředitele Svazu vinařů ČR, potřeba držet tempo. „Zářijové deště zvýšily riziko hniloby, která už se objevila například na Břeclavsku, kde se proto sklízí ve zrychleném režimu. Navíc třeba na Mikulovsku trápí vinaře hejna špačků, která dokážou během pár hodin zničit značnou část úrody,“ popsal Martin Půček aktuální výzvy pro vinaře.
V reakci na nepříznivé klimatické podmínky pracují nyní zaměstnanci větších vinařství prakticky nepřetržitě ve dvou směnách. Menší vinařství, která nemají tolik personálu, zpracovávají hrozny od brzkého rána často až do pozdních nočních hodin. „Vinaři tak opakovaně upozorňují na fakt, že sklízet mohou jen jednou za rok a že celoroční práci mohou znehodnotit faktory jako počasí, choroby a škůdci,“ zdůraznil Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu ČR.
Pozitivní zprávou je chladnější počasí, které zpomaluje vývoj plísní a dává vinařům větší šanci sklidit zdravé hrozny. Letos cukernatost neroste tak rychle jako v předchozích letech. Zato se ukazuje optimální obsah kyselin, což podle odborníků předznamenává mimořádně svěží styl vín ročníku 2025. „Očekáváme svěží vína, s nižším obsahem alkoholu. To odpovídá současnému modernímu trendu a poptávce po lehčích, pitelných vínech,“ vysvětlil Zbyněk Vičar.
Původní odhad, že sklizeň potrvá až do poloviny listopadu, upravili odborníci v těchto dnech dle aktuálního vývoje počasí na konec října. „Odhadovaný výnos se pohybuje v průměru mezi 5,5 až 6 tunami na hektar, což je v přepočtu na víno výnos 650 až 700 tisíc hektolitrů vína,“ doplnil Martin Půček.
Zdroj a foto: Svaz vinařů ČR
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31