Galadegustace 27. ročníku TOP 77 vín v ČR již tento čtvrtek
Brno, 26. srpna 2025 – Blíží se galadegustace a vyhlášení vítězů soutěže TOP 77 vín v ČR 2025. Milovníci vína budou tak mít příležitost ochutnat takřka 500 vín z Moravy a Čech. Akce proběhne tradičně v Besedním domě.
TOP 77 vznikla v roce 1999 jako první nezávislá vinařská soutěž uznaná Ministerstvem zemědělství. S cílem představit veřejnosti špičková tuzemská i zahraniční vína a sekty a umožnit spotřebiteli orientaci v široké nabídce kvalitních produktů. Právě pro usnadnění orientace organizátoři hned od začátku zavedli jednoduchý a názorný systém tří, čtyř nebo pěti hvezdiček. Na první pohled je pak zřejmé, že jde o velmi dobré, výborné či dokonce mimořádné víno.
V letošním 27. ročníku soutěžilo 486 vín od 103 vinařů. Hodnocení proběhlo 22. a 23. května 2025 v EFI SPA hotelu v Brně odbornými komisemi. Vedoucí hodnocení byl enolog prof. Pavel Pavloušek. Vína hodnotily 3 komise dle mezinárodních pravidel OIV stobodovým systémem. Pěti hvězdičkami byl ooceněno 14 vín, čtyřmi 42 vín a třemi 179 vín. Soutěž je podporovaná Vinařským fondem České republiky, koná se pod záštitou primátorky města Brna, hejtmana Jihomoravského kraje a ministra zemědělství ČR. Galadegustace a vyhlášení vítězů proběhne 27. srpna 2025 v 19 hodin v Besedním domě v Brně.
Nejlepší kolekce vín TOP 77 vín v ČR
Cena Eduarda Postbiegla za nejlepší kolekci vín
- Vinařství Volařík a.s.
Nejlepší kolekce vín Slovácké podoblasti
- Štěpán Maňák
Nejlepší kolekce vín Mikulovské podoblasti
- Moravčíkova vína s.r.o.
Nejlepší kolekce vín Velkopavlovické podoblasti
- Salay winery s.r.o.
Nejlepší kolekce vín Znojemské podoblasti
- neuděleno
Nejlepší vína soutěže (*****)
- Irsai Oliver 2024 kab., suché – Moravčíkova vína
- Klíňák 2022 MZV, suché – Zámecké vinařství Bzenec
- Ryzlink rýnský 2024 PS, suché – Vinařství Tichý
- Ryzlink vlašský 2023 VZH, suché – Vinařství Volařík
- Hibernal 2024 PS, polosuché – Vinařství Žůrek
- Ryzlink rýnský 2022 PS, polosuché – Vinařství Vladimír Tetur
- Ryzlink vlašský 2023 VZH, polosuché – Vinařství Volařík
- Ryzlink rýnský 2024 Kab., polosladké – Vinařství Doležal
- Tramín červený 2023 PS, polosladké – Salay Winery
- Tramín červený 2024 VZH, polosladké – Sedlecká vína
- Tramín červený 2023 VZB, sladké – Vinařství Burian
- Cuvée Synek 2023 MZV, suché – Vinařství Hrubý
- Rulandské modré 2018 VZH, suché – Vinařství Vladimír Tetur
- Syrah Barrique 2023 VZH, suché – Vinařství Štěpán Maňák
O soutěži
Každý rok organizátoři vybírají nejlepší vína a sekty a dávají tak možnost vinařům a milovníkům vína, aby k sobě snáze našli cestu. Mimořádný důraz kladou na zkušenosti a objektivitu jednotlivých členů hodnotících komisí. Vína hodnotí mezinárodní skupina degustátorů složená z nezávislých odborníků, sommeliérů z Asociace sommeliérů ČR, vinařů a zahraničních hostů ze Slovenska a Rakouska – zemí, které mají k moravskému a českému vinařství nejblíže. Vzorky se hodnotí anonymně podle 100bodového systému O.I.V., ve světlé, dobře větrané místnosti s ideální teplotou 18–22 °C. Vína se nalévají výhradně z dekantačních karaf.
Důležité milníky soutěže:
- 1999: první ročník soutěže – TOP 77 moravských vín
- 2001: nová kategorie – TOP 11 českých vín
- 2008: rozdělení do nových kategorií – TOP 77 suchých vín a TOP 77 ostatních vín (polosuchá, polosladká, sladká)
- 2013: nová kategorie – TOP 77 vín z modrých hroznů
- 2014: soutěž otevřena i pro zahraniční vína dostupná v ČR
- 2023: rozdělení kategorie suchých vín na vína do a nad 4 g/l zbytkového cukru
