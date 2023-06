Moravská vína si z Bruselu přiváží 42 medailí včetně dvou velkých zlatých

Brno/Brusel, 6. června 2023 – Jubilejní 30. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles byl opět úspěšný i pro moravská vína. Z její hlavní části, věnované červeným a bílým vínům, si naši vinaři přivážejí krásných 42 medailí včetně dvou velkých zlatých, a pokračují tak v dalším medailově bohatém roce. Účast na soutěžích finančně podporuje Vinařský fond a organizačně zajišťuje Národní vinařské centrum.

Velkou zlatou medaili získalo mikulovské vinařství Volařík za Ryzlink vlašský Ořechová hora, výběr z hroznů 2021, který se stal zároveň nejlépe hodnoceným vínem z ČR. Druhá velká zlatá pak patří B\V vinařství za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2019. Vinařství z jihomoravských Ratíškovic je také nejúspěšnějším naším zástupcem, když přidalo ještě 10 zlatých a 15 stříbrných medailí. Celkově si moravská vína rozdělila 2 velké zlaté, 18 zlatých a 22 stříbrných medailí.

“Soutěže pod hlavičkou Concours Mondial se řadí mezi nejprestižnější soutěže vín. Význam soutěže vedle velké konkurence v počtu přihlášených vín z pěti kontinentů podtrhuje i přísné hodnocení světovými vinařskými odborníky, kteří zajišťují nejenom vysokou úroveň, ale také naprostou objektivitu soutěže. Každá medaile je pak nesmírně cenná a já jsem velmi ráda, že se našim vinařům a jejich vínům na těchto soutěžích dlouhodobě tak daří. To ziskem více než čtyřiceti medailí potvrdili i teď v Poreči,” sdělila Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra.

Concours Mondial de Bruxelles (CMB) je od loňského roku rozdělena do 4 částí (tzv. sessions). Tato hlavní část, věnovaná červeným a bílým vínům, se konala letos v chorvatské Poreči, od 12. do 14. května. Zkušení vinařští odborníci z celého světa zde hodnotili více než 7 500 bílých a červených vín z téměř 50 zemí. Překvapivým účastníkem byla Indie, která získala první medaili ve své historii. Příští ročník se bude konat od 7. do 9. června 2024 v Guanajuato v Mexiku a bude to poprvé, co soutěž zavítá na americký kontinent. V březnu již proběhla první část věnovaná růžovým vínům, kde si naše vína připsala 1 velkou zlatou, 1 zlatou a 2 stříbrné medaile. Následovat budou v červnu šumivá vína a letošek uzavřou sladká a fortifikovaná vína.

CMB se poprvé konala v roce 1994. V prvních letech hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 začalo být místo hodnocení putovní mezi různými vinařskými regiony. Uskutečnilo se např. v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), Guimares (Portugalsko), Luxemburku (Lucembursko), Bratislavě (Slovensko), Aiglé (Švýcarsko) a dalších. V roce 2020 soutěž poprvé hostilo moravské Brno. Česká republika se účastní soutěže od samého počátku v roce 1994.

Zdroj a foto: vinazmoravyvinazcech.cz