Novinky brněnských vinoték – září 2022

Grüner Veltliner Smaragd ried Vorder Seiber 2021 Weingut Jäger

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Vorder Seiber

599 Kč (U3D) Vinařství Jäger se nachází ve vinařské vesnici Weissenkirchen v centru rakouské oblasti Wachau. Rodinné vinařství patří mezi špičku proslulé vinařské oblasti. Víno pochází ze 48 let staré vinice Vorder Seiber. Je světlé a jemné s leskem hrušek a papáje. Ve vůni svěží, vyzrálé a plné. Na patře má živý elegantní minerální tón. Závěr má nádech citronu a pomela. Suché bílé víno s 3 g/l zbytkového cukru, 6 g/l kyselin a 14 % alkoholu.

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, Přítlucká hora

199 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Historicky první víno originální certifikace Vinařství Vajbar. VOC Růžové hory je navíc úplně novou apelací VOC. Barva je šperkově zlatá. Vůně je velmi robustní, dominují medové tóny, za nimi přichází sušené bylinky, za nimi najdeme letní bobulové ovoce a marmeládu z nich. Chuť je svěží, plná a medová. Jarní med, jemné tóny koření, letní ovoce a marmelády tu žijí v krásné harmonii. Velmi dlouhý závěr s pomerančovou kůrou. Doporučeno k vepřové panence v kabátku z uzené slaniny.

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Steinriegl

333 Kč (U3D) Svěží, voňavý ryzlink s velmi jasnou, kompaktní a jemnou vůní peckovin, jako jsou vinné broskve. Na patře jemná minerální a bylinná chuť. Víno je velmi světlé barvy. Sklizeň proběhla ručně v polovině října za jasného slunečního svitu. Hrozny se poté rozemlely a po lisování se nechaly kvasit v ocelových tancích. Po 3 měsících bylo víno filtrováno a lahvováno na začátku února. Suché bílé víno s 12,5 % alkoholu.

Morava, Mikulovská podoblast

215 Kč (MBV, VUS) Suché bílé víno s 11 % alkoholu. Víno má barvu zlato-zelenkavou s leštěnými odlesky v menisku, ve vůni sušené luční kvítí a botrytický dotek nazrálých sultánek, plná hutná chuť kandovaného pomela a dlouhotrvající minerální dochuť. Vhodná kombinace ke kuřecímu, červenému vepřovému masu, telecímu a mladému hovězímu masu. Snoubí se k candátu, nebo mořským bílým rybám s máslovými a žloutkovými omáčkami. Společník i na samostatné pití s polotvrdými sýry 6 měsíční až roční zralosti. Ryzlink vlašský MM Monument 2019 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Purmice

1649 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Nazrálý příjemně autolýzový buket s podtóny sušených bylinek pálavských strání doprovází v chuti krémovost karamelovo-vanilkové polevy se zavařenými broskvemi v závěru. Ke králičímu stehnu na smetaně s karlovarským knedlíkem, petrželkou a brusinkami nebo ke grilované chobotnici s bramborovou kaší a jarní zeleninou. Ideálně se hodí i k tvrdým zrajícím sýrům. Alkohol 14,5 %, suché víno. Rulandské šedé 2021 pozdní sběr VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Uherský Ostroh, Plachty

349 Kč (LGB) Víno je plné, osobité, kopírující místní terrior doplněno o dotek dřeva použitých sudů, které zrálo v dubovém francouzském sudu. Víno je zlatavé barvy s intenzivní vůní sladkého tropického ovoce, hrušky máslovky, medu a vanilky. Chuť je plná, ovocná, s medovo-karamelovou dochutí a dlouhým závěrem. Víno je vhodné ke kachně, drůbežím masům a játrům. Také k uzeným rybám, paštikám a sýrům. Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 1,2 g/l zbytkového cukru a 4,6 g/l kyselin. Rulandské šedé 2019 výběr z hroznů Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Šác

220 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Suché bílé víno s 13,5 % alkoholu, 1,7 g/l zbytkového cukru a 5,8 g/l kyselin. Harmonické, plné víno barvy lipového květu se zlatavými odlesky okouzlí příjemně minerálními až lehce slanými tóny s doteky medu a jemného tabákového kouře. Plné, mohutné tělo, na vinařství s nezvykle nízkým zbytkovým cukrem, doprovází hebká, vyrovnaná chuť kandovaného ovoce a sušené hrušky.

Chardonnay barrique Ch. Dowina 2018 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Purmice

295 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Nazrálý buket zeleného pesta s čerstvými lískovými oříšky a dozrávajícím kiwi doprovází v chuti avokádová dřeň se zelenými olivami ve slaném nálevu. Ke květákové variaci s uzeným pstruhem nebo pečenému mořskému ďasu s šafránovým rizotem, smetanovou espumou a parmazánem. Vynikne rovněž s bavorskými tvrdými sýry. Suché bílé víno s 13 % alkoholu. Sauvignon 2021 pozdní sběr Rodinné vinařství VICAN

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

249 Kč (VGA) Suché bílé víno s 12 % alkoholu, 6,7 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin. Víno se světle žlutou barvou se zelenými odlesky. Bohatá vůně zahradního ovoce a kopřivy. Impulzivní ovocná chuť s lehkým cukrem a příjemně šťavnatou kyselinkou. Stříbrná medaile – Lednické vinné trhy 2022 (Lednice)

Zlatá medaile – Festwine 2022 (Velké Pavlovice)

Stříbrná medaile – Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg 2022 (Francie)

Zlatá medaile – Král vín České republiky 2022 (Praha) Sauvignon 2020 pozdní sběr Vinařství Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Turold

179 Kč (KAR) Polosuché bílé víno s 12 % alkoholu, 11,7 g/l zbytkového cukru a 6,1 g/l kyselin. Víno má příjemné ovocné aroma s vůní citrusů, černého rybízu a lehkých paprikových tónů. Hodí se k lehkým pokrmům, těstovinám a salátům. Rulandské bílé 2021 pozdní sběr Rodinné vinařství Štěpánek

Morava, Slovácká podoblast, Mutěnice, Hraničky

225 Kč (KAR) Polosuché bílé víno s 11 % alkoholu, 12 g/l zbytkového cukru a 7,7 g/l kyselin. Kolekce Vlha se vyznačuje mladostí vín, která jsou velmi svěží, aromatická s ovocným charakterem. Děvín & Muškát moravský Fresh Collection 2021 kabinetní víno VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Jalubí, Vinohrádky

197 Kč (HRU) Polosuché bílé víno s 12,5 % alkoholu, 16,1 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. „Československé“ cuvée složené z odrůd Děvín, který byl vyšlechtěn v Bratislavě a Muškát moravský vyšlechtěn na Moravě v Polešovicích. Symboliku tohoto vína nese hrad Devín, pod kterým se setkává řeka Morava s Dunajem. Tramín červený 2021 výběr z hroznů VINO CIBULKA

Morava, Mikulovská podoblast

185 Kč (VUS) Polosuché bílé víno s 12,5 % alkoholu. Jemná vůně střelného prachu s dotekem čajové růže a exotickým kořením jako je badyán, vanilka, skořice. Výborně se snoubí s jídly jemně pikantními s chilli, pálivou paprikou, pepřem, kmínem. Maso vepřové, telecí, kuřecí, krůtí, nebo ryby jako tuňák, mečoun, makrela. Hibernal 2021 pozdní sběr Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Šác

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Polosladké bílé víno s 10 % alkoholu, 39,9 g/l zbytkového cukru a 7,3 g/l kyselin. Víno s blýskavou barvou bílého zlata zaujme přitažlivou vůní květů hluchavky a černého bezu. Ten vévodí i jeho chuti. Znatelný zbytkový cukr krotí vyšší kyselinka a spolu s jemnou a decentní kořenitostí dělají toto víno harmonickým a chuťově svěžím.