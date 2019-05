Vinařské centrum ANNOVINO v Lednici přivítalo první návštěvníky

Lednice, 9. května 2019 – Celých deset let příprav a realizace, usilovné práce spolumajitelů Vinařství Lednice Annovino, Jindřicha Soboty a Romana Žďárského, je u konce. Ambice mají i nadále nemalé. Vinařské Centrum ANNOVINO by mělo být po lednickém zámku druhým nejnavštěvovanějším místem v Lednici.

Unikátní stavba Vinařského centra ANNOVINO v Lednici je založena na propojení vinohradů, unikátního terroir a místa, kde se bude víno prezentovat a konzumovat. Mimochodem tato stavba byla zapsána do knihy Českých rekordů agenturou Dobrý den. Je založena na místním mušličkovém vápenci tvořeném zkamenělinami, který se běžně nachází v některých vinohradech v okolí. Staří těchto kamenů se odhaduje na 18–20 milionů let. Stavba vinařství je celkem z 60 tun vápence a celkově v zahradě je na 100 tun materiálu. Vápencové kameny nejsou opracovávány moderním způsobem, ale jsou citlivě skládány, tak jako před 150–200 lety, bez zásahu bruskou.

Pro všechny návštěvníky je rovněž určena výstavka historických vinařských artefaktů a zkamenělin z okolí. Vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov. Za shlédnutí stojí například zkamenělé kosti a zuby mamutů či mastodontů, předchůdců dnešních slonů. „Vápencové zkameněliny jsou posbírány z výjimečného kraje, kde je celkem šest bývalých korálových útesů. Co je zajímavé je, že réva má kořeny do 15 i 17 metrů hloubky, a tedy bez problémů si živiny bohaté na vápník z uvolněných vápenců, což projevuje na zvýšené mineralitě vína. Nejvíce podloží z mušličkového vápence je v okolí Nesytu a Lednických rybníků a také ve Valticích na Jižních svazích. Mušličkové kameny se odedávna objevují na vinohrady a jsou vyorávány na polích. Aby nepoškozovaly hospodářské nářadí, hospodáři je dávali na mez a na okraje vinohradů. Nikdo je dosud nechtěl a my jsme pro něj našli toto jedinečné uplatnění,“ popisuje Jindřich Sobota.

Vinohrady s vápencovým podložím tvořeným zkamenělinami prehistorických mořských živočichů jsou nyní velmi ceněné, vína z nich díky zvýšenému obsahu vápníku v půdě jsou vyhledávána milovníky vín a gastronomickými podniky. Mají osobité lehce minerální podtóny. Návštěvníci centra mají příležitost ochutnat skvělá annovinská vína v autentickém prostředí, kde se rodí. Seznámit se lze se zdejším proslulým Hibernalem, Pálavou, Rulandským šedým, Tramínem červeným a Ryzlinkem rýnským. Za zmínku stojí zdejší slámové víno, výběr z cibéb a originální Višňové. „Rozhodně nepřehlédněte loňskou velmi úspěšnou novinku Medové, unikátní kombinaci vína ovoce a výtečného medu,“ dodává Petr Krejčík, manažer marketingu.

Vinařské centrum ANNOVINO je také unikátním souborem 60 kusů originálního nábytku vyrobeného ze starých dřevěných sudů na víno. Byly tak zachráněny a poskytují osobité místo pro vychutnání místních vín. Jsou dalším novým českým rekordem. V průběhu roku 2019 vznikne unikátní odpočinková zahrada Terroir Fosiilis, s kamennými a zkamenělými prvky, dětským koutkem a naprosto jedinečnou výsadbou asi 100 odrůd révy vinné, které se pěstují na Moravě.

Otevření Vinařského centra ANNOVINO

27. duben 2019 byla přestřižena páska a slavnostně tak centrum přivítalo své první návštěvníky. Ty čekal také bohatý program degustace vín a hudební vystoupení cimbálek, souborů Mužáci a Valtického výběru z Bobulí. Tiskovou konferenci a celý program moderoval Josef Mádle, který se také zúčastnil pokusu o další český rekord – tahání koštýřem. A stal se novým českým rekordmanem s časem 2,35 s / 0,75 l.

Otevření předcházela tisková konference v Praze, na kterou dorazili kmotři vinařského centra, operní pěvci Michaela Gemrotová a Marian Vojtko. „Víno a zpěv patří neodmyslitelně dohromady. Jsem moc ráda, že po tom, co jsem se stala kmotrou slona a krokodýla, že přišlo i na víno, které miluji a návštěvu Lednického centra mám brzy v plánu,“ komentuje Michaela Gemrotová. Marian Vojtko dodává: „Vinaře jsme již s Míšou navštívili a přesvědčili se, jak skvěle to tam vedou. Díky jejich ambicím mám zase já ambici mít tam vlastní vinotéku. Opravdu ze srdce přejeme, aby měli co nejspokojenější návštěvníky, kteří se budou s nadšením vracet, jako my!“

Foto: Honza Kvarda a Annovino