Řízená degustace unikátních vín hodnocených 90 a více body

Brno, 20. prosince 2017 – Brněnská vinotéka Vindom připravila 19. prosince další ze série netradičních degustací. Tentokráte nebyla ústředním tématem konkrétní vinařská oblast nebo vinařství. Společným jmenovatelem všech vín bylo devadesáti a víc bodové hodnocení ve světově uznávaných soutěžích a v testech časopisů, jako jsou například Wine Spectator, Robert Parker Wine Advocate či Wine Enthusiast Magazine.

Na ochutnávce se představilo 10 vín z Německa, Španělska, Itálie, Francie a Austrálie. Vždy ve správné teplotě, z kvalitního skla a s poutavým výkladem o víně i vinařství. Díky jedinečnosti akce se jí zúčastnili opravdoví znalci, kteří umějí ocenit hodnotu nabízených vín. I je ale velmi potěšila někdy až 25% mimořádná sleva na prezentované lahve.

Jasným favoritem byl australský Elderton Command Shiraz 2004 s neuvěřitelně komplexním projevem. Ale i ostatní vína patřila k naprosté špičce ve svých oblastech a jsou určena hlavně k archivaci.

Díky spolupráci se serverem VivatVinum.cz může vinotéka Vindom nabídnout zvýhodněné ceny i našim čtenářům. Ve vinotéce na Smetanově 17 v Brně stačí při nákupu říct heslo „Vivat Vinum“. Akce platí do konce roku 2017 a nutno dodat, že u některých vín je skladem už jen pár posledních lahví.

Vína na degustaci

Schweinhardt Riesling Löhrer Berg 2013 (Nahe, Německo)

Veselé, silné a dlouhé víno s výraznou kyselinkou a náznaky petroleje. K archivaci.

448 Kč, cena „Vivat Vinum“ 390 Kč, cena při koupi 12 kusů 338 Kč

Schweinhardt Riesling Rothenberg Terasse 2013 (Nahe, Německo)

Dlouhé, hladké, plné ovoce, bylinek, komplexní víno.

798 Kč, cena „Vivat Vinum“ 712 Kč, cena při koupi 12 kusů 600 Kč

Bodegas Ostatu Lore 2013 (Rioja, Španělsko)

Středně dlouhé, plné a jemné bílé víno se stopami dřeva a vanilky.

640 Kč, cena „Vivat Vinum“ 566 Kč, cena při koupi 12 kusů 482 Kč

Bodegas Ostatu Crianza 2014 (Rioja, Španělsko)

Hladké, plné červené víno, stopy taninů, vanilky a hořká čokolády.

428 Kč, cena „Vivat Vinum“ 378 Kč, cena při koupi 12 kusů 326 Kč

Chateau de La Grave Nectar 2015 (Bordeaux, Francie)

Ovocné a silné červené víno ohnivé barvy. Výrazná kyselinka a dochuť višní.

546 Kč, cena „Vivat Vinum“ 482 Kč, cena při koupi 12 kusů 412 Kč

Bodegas Ostatu Selection 2013 (Rioja, Španělsko)

Ovocné mladé, středně dlouhé červené víno. Nasládlé taniny, švestky.

563 Kč, cena „Vivat Vinum“ 498 Kč, cena při koupi 12 kusů 424 Kč

Sordo Barolo Gabutti 2012 (Piemont, Itálie)

Velmi jemné a komplexní víno, s tříslem, jahodami a velkým potenciálem zrání.

1 768 Kč, cena „Vivat Vinum“ 1 500 Kč, cena při koupi 6 kusů 1 380 Kč

Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 2012 (Toskánsko, Itálie)

Silné a dlouhé, plné, ovocné. Marmeláda, vanilka.

975 Kč, cena „Vivat Vinum“ 868 Kč, cena při koupi 6 kusů 868 Kč

Elderton Command Shiraz 2004 (Barossa Valley, Austrálie)

Krásně zralé, komplexní, s mnoha vrstvami. Čokoláda, marmeláda, karamel, káva.

3 188 Kč, cena „Vivat Vinum“ 2 800 Kč, cena při koupi 6 kusů 2 380 Kč

Dom Caudron Champagne Prediction

Silná nazrálá chuť plná ovoce, meruněk, vanilky a pěkné kyselinky.

850 Kč, cena „Vivat Vinum“ 780 Kč, cena při koupi 6 kusů 660 Kč

Otevírací doba Degustační enotecy Vindom:

sobota 23. 12. 2017 – od 10 do 18 hodin

neděle 24. 12. 2017 – zavřeno

pondělí 25. 12. 2017 – zavřeno

úterý 26. 12. 2017 – zavřeno

středa 27. 12. 2017 – zavřeno

čtvrtek 28. 12. 2017 – zavřeno

pátek 29. 12. 2017 – od 11 do 21 hodin

sobota 30. 12. 2017 – od 11 do 18 hodin

neděle 31. 12. 2017 – zavřeno