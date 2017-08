Mikulovsko – vinařství známá i neznámá

Brno, 31. srpna 2017 – Vinařská farma v Mušlově, degustační salon v Bavorech, velký křížový sklep v Mikulově, firemní prezentační sklepy v Dolních Dunajovicích, rodinná vinařství v Perné, barokní sklep v Sedleci… jsou tato vinařství pro vás známá a nebo o nich slyšíte poprvé? Tak či onak, celkem 31 sklepů Mikulovska můžete navštívit v jeden den.

Oním dnem je sobota 11. listopadu, tedy svátek Svatého Martina. Letos tedy krásně souzní pevně dané datum s víkendem, což je pro vinařské akce požehnáním. Svatý Martin se stal snad největším svátkem vína v našich krajích. Že existuje i nějaké božolé, si pamatují jen ti starší. Prožít takový den pod Pálavou na Mikulovsku pak může být docela dobrou investicí. Za prvé do společného zážitku s přáteli, blízkými nebo kolegy, za druhé do skvělých mikulovských vín a za třetí do vzpomínek. Vína i vzpomínky se totiž dají archivovat. Vína na pár měsíců či let, vzpomínky na desetiletí.

Nejvíc vinařů, konkrétně 11, otevře své sklepy v Mikulově. Novými prostory se už na podzim bude chlubit Vinařství Volařík. Několik vinařství otevře své sklepy taky ve sklepní uličce na Zlámalově ulici přímo pod Svatým Kopečkem. Po čtyřech vinařství se zúčastní z Bavor a Dolních Dunajovic a 6 sklepů bude otevřeno v Perné. A sby to nebylo pořád stejné, obměnili jsme obce a letos budeme jezdit až do Sedlece. Přehlídka místních vinařů nabízí široký záběr včetně velké vinařské firmy a vinaře-biologa z Anglie. V Sedleci se představí 6 vinařství.

Seznam vinařství Festivalu otevřených sklepů podzim 2017:

Mikulov

Vinařství Volařík

Winberg Mikulov, s. r. o.

Hotel & Vinařství Galant****

Víno Mikulov

Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Rodinné vinařství Srholec

VÍNO LÍPA MIKULOV, s.r.o.

Vinařství Kosek

Vinařství Pod Svatým Kopečkem

Vinařství Fučík

Víno Šimák

Perná

Vinařství Popela

Rodinné vinařství Maňák a Bačovská

Vinařství Pavel Skrášek

Vinařství Pergen

Vinařství Skrášek Lubomír

Vinařství Milan Kosík

Bavory

Vinařství Tanzberg

NATURVINI, s.r.o.

Vinařství Drmola

Vinařství Červinka

Dolní Dunajovice

Vinařství Zámečník

Vinařství Mikrosvín Mikulov

Vinařství Matula

Vinařství Bařina

Sedlec

VICAN rodinné vinařství

Víno Filip

Sedlecká vína

Nesyt Lake Wines

Vinařství Vlašaný

Vinařský dům Sedlec

Ubytování

Někteří už hlásí vyprodáno. Je tedy nejvyšší čas sehnat si pohodlné ubytování. Na webu www.otevrenesklepy.cz najdete kompletní seznam všech ubytovacích možností včetně festivalových balíčků. Vstupenka, ubytování na dvě noci, doprava do festivalových obcí a ráno festivalová taška, průvodce a sklenička rovnou do postele – to je obsah balíčku. Zatím jsou k dispozici v 6 zařízeních, s celkem 250 lůžky.

Kde a kdy se festival koná?

o víkendu 11. a 12. listopadu 2017

sklepy otevřeny v sobotu mezi 10. a 21. hodinou, v neděli mezi 10. a 15. hodinou

zúčastní se 30 vinařů z obcí Sedlec, Mikulov, Bavory, Perná a Dolní Dunajovice

Typy vstupenek

v předprodeji - 980 Kč

na místě 1080 Kč (bez garance dostupnosti, informace aktuálně telefonicky)

Dárkový poukaz - 980 Kč

při objednání 10 a více vstupenek na jeden festival sleva 10 %

