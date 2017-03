Jaro na Mutěnsku – klasika i netradiční odrůdy

Stolování by nemělo být jen o co nejrychlejším snědení daného pokrmu. Stolování by mělo být o zážitku. A takový zážitek může mít spoustu podob...Základem je samozřejmě vynikají jídlo, ve kterém se snoubí obvyklé i méně tradiční chutě a dávají vzniknout jídlům slibujícím nejen chuťový, ale také zrakový zážitek.