Valtice, 18. ledna 2017 – Salon vín České republiky představuje sto nejlepších moravských a českých vín pro rok 2017. Tato vína uspěla v konkurenci 2020 moravských a českých vín od 157 vinařů a vinařských firem. Nejlepší stovka oceněná Zlatou medailí Salonu vín bude od 4. února do poloviny prosince prezentována tradičně ve stejnojmenné degustační expozici v historickém sklepení valtického zámku.

Nejvyšší ocenění mezi bílými suchými a polosuchými víny bylo uděleno vínu Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr, řady Collection 1508 Reservé ze Zámeckého vinařství Bzenec. Víno se zároveň stalo absolutním Šampionem letošního ročníku Salonu vín.

V kategorii červených suchých a polosuchých vín uspělo Rulandské modré barrique 2013, výběr z hroznů z vinařství Štěpán Maňák. V kategorii bílých polosladkých vín porota nejvýše ohodnotila Ryzlink vlašský botrytický sběr 2015, výběr z hroznů ze společnosti Kamil Prokeš s.r.o. V kategorii růžových vín a klaretů uspěl Cabernet Sauvignon rosé 2015, pozdní sběr z vinařství Víno Botur – Ing. Luděk Botur. Jako nejlepší v kategorii bílých sladkých vín porota ocenila Veltlínské zelené 2013, výběr z cibéb ze Střední vinařské školy Valtice. V kategorii jakostních šumivých vín si nejvyšší ocenění zasloužilo víno Chateau Bzenec brut 2013, jakostní šumivé víno ze společnosti BOHEMIA SEKT s.r.o. Cenu za nejlepší kolekci vín si stejně jako v loňském roce odnesla společnost VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a.s.

O vínech v Salonu vín

Salon vín prezentuje ta nejlepší vína našeho vinařství a nejen pro milovníky vína je jeho vyhlášení nejdůležitější událostí roku. Potvrzuje to i každoročně rostoucí návštěvnost degustační expozice Salonu vín.V expozici Salonu vín budou stále prezentována vína, oceněná zlatou medailí Salonu vín ČR.

V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 80 vín bílých, z čehož 63 bylo suchých a polosuchých, 10 polosladkých a 7 sladkých bílých vín. Červených vín je zastoupeno 17. Kolekci doplňuje 1 růžové a 2 vína šumivá.

Nejvíce zastoupenou vinařskou oblastí je s ohledem na výměru vinic podoblast mikulovská s 27, dále velkopavlovická s 31, slovácká s 22 a znojemská s 16 víny. Vinařská oblast Čechy je v letošním ročníku Salonu vín zastoupeny 3 víny z mělnické vinařské podoblasti. Jeden je uveden bez stanovené podoblasti.

Nejúspěšnějšími bílými odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s 14 zastoupeními, Rulandské bílé s 12 a Veltlínské zelené s 11 zastoupeními. Z červených se nejvíce umístilo Rulandské modré (4) a Cabernet Sauvignon a Zweigeltrebe (3). Celkově je ve finální stovce zastoupeno 24 odrůd révy vinné, což jen dokládá odrůdovou bohatost našeho vinařství a schopnost vinařů z tolika odrůd vyrobit prvotřídní vína.

Podle jakostního zařazení je v letošním Salonu vín ČR nejvíce vín v pozdním sběru (55), následováno 19 výběry z hroznů. Zástupců kabinetních vín je 8, jakostních vín odrůdových je 5 a moravská zemská vína se prosadila 2 vzorky. Výběr z bobulí je zastoupen 3 víny, výběr z cibéb 2 a likérová vína 1 vzorkem. Jakostní šumivé vína mají 2 zástupce. Vína VOC se už také etablovala mezi našimi nejlepšími, a v Salonu vín tak bude možné ochutnat 3 jejich zástupce.

Z ročníků dominuje Salonu vín ročník 2015 se 77 víny a dále ročník 2013 s 16 víny.

Vinařství s největším počtem úspěšných vín jsou VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. s 10 víny. Dále pak Vinařství Ing Miroslav Volařík a Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. s celkovým počtem 6 vín.

Kompletní výsledky Salonu vín České republiky 2017.

O soutěži a Salonu vín ČR

V úvodních kolech soutěže, hodnotících vína ve vinařských podoblastech velkopavlovické, mikulovské, slovácké a znojemské a z vinařské oblasti Čechy, bylo ze 2 020 vzorků vybráno 1116 nejlepších vín, která postoupila do prvního celostátního kola soutěže. Nejlepších 202 se následně probojovalo do 2. kola, ze kterého vzešlo 100 nejlepších vín oceněných zlatou medailí Salonu vín České republiky, absolutní Šampion, vítězové kategorií a nejlepší kolekce Salonu vín – národní soutěže vín 2017. Ostatní vína, která se probojovala do finální dvoustovky a nezískala zlatou medaili, byla oceněna stříbrnou medailí za podmínky, že ve finálním kole získala min. 83 bodů ve stobodové stupnici.

V komisích soutěže každý rok zasedají naši nejlepší degustátoři – držitelé mezinárodních degustačních zkoušek dle standardů EU, kteří jsou spolu s moderním počítačovým systémem, vícekolovým hodnocením a garancí Svazu vinařů ČR zárukou objektivity a výběru skutečně nejlepších vín z Moravy a Čech. Důležitým a zcela zásadním atributem soutěže je požadavek na předchozí nalahvování přihlašované partie vína a odběr soutěžních vzorků přímo u výrobce vína organizátorem soutěže, který má právo na výběr libovolných 6 lahví z přihlašované partie.

Salon vín – národní soutěž vín je také jedna z mála soutěží, které systémově provádí kontrolní chemickou analýzu souladu deklarovaných a skutečných parametrů vína. Zároveň je Salon vín – národní soutěž vín suverénně nejpřísnější soutěž v České republice. Záštitu nad Salonem vín – národní soutěží vín 2017 převzal, stejně jako loni, prezident České republiky Ing. Miloš Zeman a ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

foto: Národní vinařské centrum