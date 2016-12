Nejlepším vínem České republiky se stal Ryzlink vlašský

Valtice, 8. prosince 2016 – zástupci Národního vinařského centra, Svazu vinařů České republiky a hodnotící komise vyhlásili 8. prosince ve Valticích absolutního Šampiona Salonu vín – národní soutěže vín 2017, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice.

Šampionem, tedy nejlepším vínem České republiky pro rok 2017, se stal Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr, řady Collection 1508 Reservé ze Zámeckého vinařství Bzenec. Hrozny pochází ze Slovácké vinařské podoblasti, obce Hovorany, trati Zadní díly. Jedná se o starou vinici z roku 1980. Sběr proběhnul 21.10.2015. Šampion uspěl v konkurenci 2 020 moravských a českých vín přihlášených do soutěže. Nejprve postoupil z nominačního kola Národní soutěže vín – vinařské oblasti Morava / Slovácké vinařské podoblasti do prvního kola a dále do druhého finálového kola Salonu vín – národní soutěže vín 2017, které proběhlo 8. prosince ve Valticích. Odborná porota jej v konkurenci dvou set finalistů soutěže vyhodnotila jako absolutního vítěze. Šampion se stal zároveň vítězem kategorie A – vína bílá suchá a polosuchá do 12 g/l zb. cukru.

„Jedná se o víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky, s vůní grepové pecky a mandlí ukazující na výbornou vyzrálost hroznů. Chuť je příjemně minerální se širokým začátkem i středem a střední perzistencí. Dochuť pomerančové kůry, tónů medu a vlašských ořechů naznačují velký potenciál tohoto vína“ přiblížil nejlepší víno České republiky Ing. Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

Zajímavostí letošního ročníku byl především rekordní zájem vinařů o účast svých vín. Téměř dvacetiletá tradice, počet přihlášených vzorků, unikátní trojkolový systém hodnocení, pečlivý výběr proškolených degustátorů a další faktory jednoznační činí ze Salonu vín – národní soutěže vín nejprestižnější soutěž vín v České republice.

„Na letošní kolekci Salon vín se obzvlášť těším,“ komentoval výběr letošního Šampiona Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které soutěž i degustační expozici Salonu vín zajišťuje a dodal: „Vzhledem k velkému zastoupení velmi povedeného ročníku vín 2015, rekordnímu počtu přihlášených vzorků i vinařských firem a neustále rostoucí kvalitě vín z Moravy i Čech bude kolekce Salonu vín 2017 možná nejlepší v historii soutěže.“

Slavnostní vyhlášení kompletního složení Salonu vín 2017, vítězů jednotlivých kategorií a nejlepší kolekce proběhne 3. února ve Valticích. Stávající expozice Salonu vín ČR 2016 ve Valticích bude otevřena již pouze do 17.12.2016. Nová kolekce Salonu vín 2017 bude pro veřejnost otevřena opět od soboty 4. února 2017 do poloviny prosince 2018. Stálá degustační expozice Salonu vín ČR je další unikátním prvkem soutěže. Celoročně (kromě ledna) je zde prezentováno 100 nejlepších vín s oceněním „Zlatá medaile Salonu vín“. Mimo to jsou formou krátkodobých prezentací představovány vín s oceněním „Stříbrná medaile Salonu vín“, vína oceněná na zahraničních soutěžích, mladá růžová vína atd. Součástí expozice je také Síň slávy vinařství ČR.

O soutěži a Salonu vín ČR

V úvodních kolech soutěže, hodnotících vína ve vinařských podoblastech velkopavlovické, mikulovské, slovácké a znojemské a z vinařské oblasti Čechy, bylo ze 2 020 vzorků vybráno 1116 nejlepších vín, která postoupila do prvního celostátního kola soutěže. Nejlepších 2020 se následně probojovalo do 2. kola, ze kterého vzešlo 100 nejlepších vín oceněných zlatou medailí Salonu vín České republiky, absolutní Šampion, vítězové kategorií a nejlepší kolekce Salonu vín – národní soutěže vín 2017. Ostatní vína, která se probojovala do finální dvoustovky a nezískala zlatou medaili, byla oceněna stříbrnou medailí za podmínky, že ve finálním kole získala min. 83 bodů ve stobodové stupnici.

V komisích soutěže každý rok zasedají naši nejlepší degustátoři – držitelé mezinárodních degustačních zkoušek dle standardů ER, kteří jsou spolu s moderním počítačovým systémem, vícekolovým hodnocením a garancí Svazu vinařů ČR zárukou objektivity a výběru skutečně nejlepších vín z Moravy a Čech. Důležitým a zcela zásadním atributem soutěže je požadavek na předchozí nalahvování přihlašované partie vína a odběr soutěžních vzorků přímo u výrobce vína organizátorem soutěže, který má právo na výběr libovolných 6 lahví z přihlašované partie.

Salon vín – národní soutěž vín je také jedna z mála soutěží, které systémově provádí kontrolní chemickou analýzu souladu deklarovaných a skutečných parametrů vína. Zároveň je Salon vín – národní soutěž vín suverénně nejpřísnější soutěž v České republice. Pořádá ji Národní vinařské centrum, o.p.s., a jako jediná soutěž vín u nás má oficiální garanci profesní svazové organizace – Svazu vinařů ČR. Ročník 2017 bude již 17. ročníkem.

Záštitu nad Salonem vín – národní soutěží vín 2017 převzal, stejně jako loni, prezident České republiky Ing. Miloš Zeman a ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.