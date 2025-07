Grand Prix České republiky navštívilo celkem 219 544 lidí

Brno, 23. července 2025 – Enormní zájem mezi fanoušky byl o návrat závodu mistrovství světa silničních motocyklů do Brna. Tissot Grand Prix České republiky navštívilo za tři dny v celkovém součtu 219 544 lidí, což je jedna z nejvyšších návštěv v historii. Podnik se na Masarykův okruh vrátil po pěti letech a skončil výhrami favoritů, rekordními časy a osmým místem jediného českého zástupce Filipa Salače v kategorii Moto2.

„Je to fantazie,“ řekl Jan Šťovíček. „Hlavní je, aby diváci byli spokojení. Brno se ocitlo na mapě světa. Je to veliký úspěch. Myslím, že není významnější akce, která by takto zviditelnila Českou republiku po celém světě,“ upozornil prezident Autoklubu. Chválil i Filipa Salače, který si však myslel na lepší výsledek. „Chtěl pódium, ale já jsem mu říkal, že to je mistrovství světa a je to absolutní špička. Jde o setiny,“ upozornil Jan Šťovíček. Těšilo ho také druhé místo mladíka Roman Durdise v Northern Talent Cupu. „Je to příslib do budoucna, snad půjde ve Filipových šlépějích,“ doufal Jan Šťovíček.

Rekordy okruhu padaly jako na běžícím pásu zejména díky novému povrchu, do kterého vlastník Automotodromu Brno investoval přes 180 milionů korun ze soukromých zdrojů ve spolupráci s finanční skupinou Creditas. Patří nyní mezi nejrychlejší na světě a oceňovali si ho také samotní jezdci. „Na trať jsme slyšeli jen samá slova chvály,“ uvedl Šťovíček. To udělalo radost zejména Karlu Hubáčkovi, předsedovi představenstva společnosti Automotodrom Brno.

„Děkovné ohlasy od týmů jsou nám odměnou. Tak krásná celková návštěva nás opravdu těší, je důkazem toho, že šampionát MotoGP na Masarykův okruh patří a jsme nadšení, že v této tradici budeme pokračovat i v následujících letech. Enormního zájmu fanoušků si velmi vážíme. Organizačně se jedná o skutečně náročnou akci, a pro příští ročníky intenzivně zapracujeme na tom, abychom vše posunuli zase dál. Rád bych poděkoval veřejným institucím, bez jejichž vstřícného přístupu by Grand Prix nebylo možné uskutečnit. Stejně tak patří velké poděkování skupině Creditas,“ uvedl Karel Hubáček.

Sobotní dopoledne doprovázely problémy v dopravě, které způsobil páteční déšť, v jehož důsledku bylo na několik hodin zavřené parkoviště v blízkosti okruhu. „Nakonec se vše podařilo vyřešit a parkovací plochu otevřít. V neděli už všechno probíhalo i přes nebývalý zájem fanoušků hladce. Je jasné, že při takovém množství diváků se občas vytvoří kolony, ale děkujeme všem, že byli trpěliví, zejména obyvatelům Brna a okolí,“ uvedl tiskový mluvčí Automotodromu Petr Boháč. „Když někam na jedno místo přijede více 70 000 lidí, nelze asi očekávat, že to všechno půjde bez problémů,“ upozornil Jan Šťovíček.

Organizátoři pracovali s rozpočtem 320 milionů korun. Stát přispěl prostřednictvím Národní sportovní agentury částkou 100 milionů korun, největšími partnery byli Brno a Jihomoravský kraj, kteří odsouhlasili dotaci každý 35 milionů korun. Nejvyššími výdaji byly mandatorní částky – promotérský poplatek, zalistovací poplatek, DPH a další poplatky, které činily dohromady 220 milionů korun. Organizátoři očekávali příjem ze vstupného ve výši 125 milionů, přesná čísla budou známa v následujících dnech.

Kumulovaný přínos pro region, podnikatele a stát z ubytování a spotřeby návštěvníků, stejně jako z daní, bude podle očekávání v řádech nižších stovek milionů korun. To upřesní studie, jíž připravuje Vysoká škola ekonomická v Praze na základě sběru dat přímo v terénu. Již dříve zveřejněné nezávislé studie potvrdily výrazný přínos pro veřejné finance. Letošní návrat MotoGP do České republiky měl velký význam v prezentaci země i z pohledu turistického ruchu a podpory místních firem. Tři dny byla České republika, Brno a celý Jihomoravský kraj součástí globálního vysílání do více než 200 teritorií, které sledují stovky milionů lidí. „To je mediální prostor, jaký si za běžných okolností nemůžeme koupit. Zásadní je i přímý přínos pro místní ekonomiku – v Brně byly obsazeny skoro všechny ubytovací kapacity,“ řekl už dříve František Reismüller, ředitel České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism.

Na závody přijel v pátek i v neděli prezident České republiky Petr Pavel, který odmával závod MotoGP, při nedělních kláních ho doprovodil na okruhu také premiér Petr Fiala.

Foto: archiv Automotodromu Brno