Brno letos podpoří desítky významných sportovních akcí

Brno, 9. června 2025 - Sport zůstává jednou z priorit Brna i v roce 2025. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili podporu pro desítky významných sportovních událostí. Na ně má zamířit přes 18,6 milionu korun, a to včetně individuální dotace pro street dance akci SDK World Cup.

Z dotačního programu, který pomáhá pořadatelům významných sportovních akcí, se letos mezi 70 žadatelů rozdělí 17 568 000 korun. Ve výčtu nechybí například prestižní turnaj světové beachvolejbalové série Brno Beach Pro, mezinárodní florbalový turnaj Brno Open Game nebo mistrovství světa dospělých v latinskoamerických tancích WDSF World Championship.

Navíc se počítá i s individuálním příspěvkem ve výši 1 100 000 korun, jenž podpoří mezinárodní setkání vyznavačů street dance SDK World Cup 2025. To se uskuteční od 3. do 6. července v areálu Nové Zbrojovky a jako každý rok přivede do Brna tanečníky, porotce i lektory, kteří zde nejen soutěží, ale také sdílejí své zkušenosti díky workshopům a dalším společným činnostem.

„Všechny podporované akce jsou pro Brno velkým přínosem. Zvyšují jeho mezinárodní reputaci, pomáhají turistickému ruchu i místní ekonomice a motivují mladé lidi k aktivnímu životnímu stylu. Brno tedy zůstává městem, jež sportu v jeho nejrůznějších podobách bohatě přeje. Zároveň jsme od letoška ze zmiňovaného dotačního titulu vyčlenili ty nejzásadnější události, které se nově řeší individuálně dle schváleného rozpočtu na strategicky významné akce a už neukrajují peníze ostatním. Příkladem je třeba nadcházející mistrovství světa juniorek v basketbalu. Tím jsme dotace pro významné sportovní akce stabilizovali a jejich pořadatelé mají větší jistotu, jakou částku mohou oproti předchozímu ročníku očekávat,“ popsal radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.

O rozdělení příspěvků však ještě musí rozhodnout brněnští zastupitelé na svém příštím zasedání.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai