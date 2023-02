Městský fotbalový stadion na Srbské musí splnit standardy UEFA

Brno, 23. února 2023 - Tuzemské fotbalové stadiony pro nejvyšší soutěž musí od ročníku 2023/2024 projít certifikací a splnit minimální projekční, dispoziční a architektonická kritéria. Rada města proto schválila zpracování investičního záměru „Městský fotbalový stadion Srbská – Požadavky na infrastrukturu“, aby mělo vedení města představu o provedení a nákladnosti nutných úprav.

„Nutnost provést úpravy na stadionu na Srbské vyplývá z materiálu Stadiony 2023 schváleného Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací. Podle tohoto manuálu budou od sezóny 2023/2024 posuzovány stadiony a vydávána osvědčení o jejich klasifikaci v souladu se standardy UEFA. Pokud by tímto hodnocením areál na Srbské neprošel a požadavky by nezačal plnit, nemohla by se zde hrát utkání naší nejvyšší fotbalové soutěže a samozřejmě ani mezinárodní zápasy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Plánovaný rozsah úprav infrastruktury stadionu je poměrně široký. „Několik požadavků vyřeší soustava mobilních kontejnerů v místech vstupu z ulice Srbská, kde bude umístěna ošetřovna diváků, pracovní místnosti pro média, fotografy, komentátory a další dvě jako televizní studia. Dále se bude muset vybudovat krytý vstup na hřiště, rozšířit zastřešení tribun i kapacita vstupů na stadion, vyměnit sedačky pro diváky, instalovat nové ozvučení a zajistit záložní zdroj energie,“ řekl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Stavební náklady na uvedené investice se předpokládají v rozmezí 80–100 milionů korun bez DPH. Přesnější čísla budou známa po zpracování investičního záměru a kompletní projektové dokumentace.

Samostatně se pak řeší kompletní rekonstrukce hlavní hrací plochy včetně výměny trávníku a rozšíření o plochy pro rozcvičování hráčů za brankami.

Zdroj: TIS MMB