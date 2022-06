Do sportování dětí a mládeže v Brně míří historicky nejvíce financí

Brno, 6. června 2022 - Zcela zásadní finanční podporu do brněnského mládežnického sportu má schválit Rada města Brna na svém příštím zasedání. Jedná se celkem o rozdělení 110 milionů korun. O této částce bylo rozhodnuto už v prosinci minulého roku. Zažádat o dotaci si mohli všechny kluby, které mají alespoň deset členů zapojených do dlouhodobých nebo svazových soutěží. Odbor sportu obdržel celkem 172 žádostí o dotaci.

„Do mládežnického sportu v rámci dotačního titulu by mělo zamířit 110 milionů korun, což je historicky nejvyšší částka, kterou by měla Rada města Brna v oblasti mládežnického sportu schvalovat. Do kolektivních sportů míří 75 milionů korun a do individuálních 35 milionů korun. Nejvíce financí míří již tradičně do fotbalu (21 mil. Kč), hokeje (18 mil. Kč) nebo basketbalu (9,5 mil. Kč). Pokud dotaci přepočteme na jednoho sportovce obdrží z jednotlivých sportovních klubů nejvíce finančních prostředků hokejisté z Kometa Brno (44 tis. Kč), fotbalisté ze Zbrojovka Brno (35 tis. Kč), hokejisté HCM Úvoz Brno (21 tis. Kč) a házenkáři ze SKKP Handball Brno (20 tis. Kč),“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL).

Příspěvek od města by měl získat každý sportovní klub, který splnil veškeré dotační podmínky. Celkem se jedná o 188 kubů.

„Podpořili jsme všechny sportovní kluby, které si zažádali o dotaci. Ne vždy jsme jim však mohli poskytnout částku, o kterou si žádali. Celkový objem finančních prostředků, který byl po městu požadován totiž přesahoval celkovou částku 110 milionů korun. Celkově se podařilo podpořit 70 klubů v rámci kolektivního sportu a 118 klubů v rámci individuálních sportů,“ doplnil Suchý (KDU-ČSL).

Dotace od města pokryjí 37 procent celkových nákladů sportovních klubů na zajištění práce s mládeží. Ty činí 292 milionů korun. Sportovní kluby si žádaly o podporu ve výši 138 milionů korun. Město tak pokryje téměř 80 procent všech požadovaných financí.

„Podpora zamíří k více než 15 tisícům mladých sportovců. V kolektivních sportech pokryje město dokonce 45 procent celkových nákladů sportovních klubů vynaložených na mládežnický sport. Celkovou částku na podporu mládežnického sportu v rámci tohoto konkrétního dotačního titulu jsme oproti loňskému roku navýšili o 22 milionů korun a oproti roku 2020 dokonce o 35 milionů korun,” doplnil Hladík.

Napříč dotačními tituly pak do mládežnického sportu letos zamíří 145 milionů korun, což je o 50 milionů korun více než v předchozích letech.