Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích se dočkalo špičkového povrchu

Brno, 6. prosince 2020 - Zbrusu novým povrchem se může od začátku listopadu pyšnit Fotbalové centrum Brno v Brněnských Ivanovicích. Umělý trávník třetí generace splňuje přísná kritéria pro udělení certifikátu od mezinárodní fotbalové federace FIFA a je součástí modernizace areálu, který je od letošního ledna pod správou městské společnosti STAREZ – SPORT, a. s.

„Jako město se snažíme vytvářet sportovcům co nejlepší podmínky a rekonstrukce hřiště byla v tomto směru nezbytným krokem. Na novém povrchu se fotbalistům bude lépe hrát i trénovat a zároveň bude šetrnější k jejich zdraví. Už tak hojně využívaný areál získá na další atraktivitě,“ věří první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Travní koberec MASTER 40/200 nahradil na hlavní ploše centra původní, dvanáct let starý povrch Ligaturf 240 18/4. Nově položené hřiště s šedočerným granulátem je připraveno na získání certifikátu FIFA QualityProgramme, který je určen pro profesionální fotbal. „Stará ‚umělka‘ v době své aktivace splňovala předpisy FIFA, ale příliš se s ní nepracovalo. Povrch hřiště tak byl značně zdegenerovaný a pro další užívání nevhodný. Nový povrch JUTAgrass Master vypadá velmi přirozeně, stébla jsou vysoce odolná vůči oděru, trávník má dlouhou životnost a vynikající herní parametry,“ přibližuje Ondřej Pelikán, vedoucí sportovního centra v Brněnských Ivanovicích.

Oprav se dočkala také hala, malé hřiště je v pořadí

Centrumbylo otevřeno v roce 2008. Vloni na podzim jej pak od původních majitelů odkoupilo město Brno, které do něj průběžně investuje a v lednu 2020 jej předalo ke správě společnosti STAREZ – SPORT, a. s. Kromě hlavní plochy o rozměrech 105x68 metrů se v jeho areálu nachází také další venkovní hřiště s umělou trávou, u nějž je rovněž v plánu rekonstrukce. Menší umělé hřiště je pak k dispozici i uvnitř nafukovací haly. Též v jejím případě došlo k výměně. „Stará hala už byla popraskaná a poslepovaná. Nová s třívrstvým pláštěm, která bude dodána na konci listopadu, vydrží alespoň deset let,“ nastiňuje Pelikán.

Uvnitř přilehlé budovy se nachází deset nově upravených šaten i zasedací místnost pro školení a rozbory, venku je připraveno parkoviště, nové ochranné sítě a bylo zde vysázeno na 150 tújí. Areál slouží zejména prvoligové Zbrojovce Brno a Regionální fotbalové akademii jižní Moravy, je však k dispozici rovněž pro komerční účely. Jeho tři hřiště využívá přibližně deset fotbalových oddílů z Brna i blízkého okolí, ale také hráči a hráčky amerického fotbalu či frisbee.

Nově položená hlavní plocha je vybavena rovněž čárami pro malý fotbal. „Hlavně v období od října do března, kdy nastává problém s využitím přírodních hřišť, jsme takřka plně obsazeni. Z velké části u nás trénují a hrají mládežníci, nevyhýbají se nám ale ani dospělí. Pokud dojde k rozvolnění současných epidemiologických opatření, plánujeme od ledna do března velký žákovský turnaj, do nějž je přihlášeno devadesát týmů,“ sděluje Ondřej Pelikán. „Brno se v minulosti potýkalo a stále potýká s nedostatkem fotbalových ploch. Jsme proto rádi, že jsme získali kontrolu nad tímto střediskem, které můžeme zvelebovat, a nabídnout tak co největšímu počtu hráčů kvalitní útočiště. Vzhledem k tomu, že se zde připravuje hlavně mládež, se jedná o smysluplnou investici zejména do budoucnosti,“ je přesvědčen náměstek Hladík.