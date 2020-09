Židenické florbalistky vstoupily do nové sezony výhrou nad Bohemians

Brno, 16. září 202 - Loňská sezóna, která byla přerušena z důvodu vládních opatření, je minulostí. Židenický A-tým žen v sobotu zápasem s FbŠ Boheminas odstartoval nový ročník 2020/2021, a byl to start vítězný. Zisk plného počtu bodů je o to cennější, protože zápasy s Bohemians patří dlouhodobě k těm nejvyrovnanějším, což potvrzuje i konečný výsledek 4:3.

Ženy K1 Florbal Židenice odcestovaly v rámci 1. kola do Prahy, kde se utkaly s FbŠ Bohemians. Brněnské hráčky vytvářely v zápase řadu nepřesností, čímž si stěžovaly přesun na útočnou polovinu a spíše přihlížely navyšujícímu se tlaku Bohemians. Domácí hráčky ale nedokázaly najít recept na prostřelení Remešové, která dokazovala, že jí pozvánka do reprezentace nepřišla náhodou. Nicméně chyby dělá každý a nevyhnuly se ani domácím, což po špatné rozehrávce potrestala v 6. minutě Martina Indrová, která paradoxně po špatném úvodu Židenic poslala hosty do vedení po přiťuknutí nováčka v týmu Petry Bílé. Hostující hráčky si ale vedení dlouho neužily, po rychlém přechodu na útočnou polovinu si šikovně hodila míček Kadidlová a po 21 vteřinách bylo opět srovnáno. Po těchto brankách se oběma týmům nedařilo příliš kombinovat na útočné polovině a hra se vždy po pár přihrávkách přesunula na druhou stranu. Stav 1:1 na konci třetiny se tak jevil jako spravedlivý.

V druhé třetině se obraz hry Židenic začal přibližovat tomu, na co byli diváci zvyklí na konci loňské sezóny i to pravděpodobně vedlo k většímu počtu šancí. Do vedení se hosté dostali v čase 26:02, kdy aktivním napadáním až za brankou soupeře získala míček Urbášková, ta přesně našla Lucii Romančákovou, pro kterou už nebyl problém z bezprostřední blízkosti překonat domácí brankářku Červovou. O dvě minuty později přidala branku nestárnoucí Andrea Dernerová, která nejdříve vytvořila akci pro vychytanou Janečkovou a následně sama její střelu dorazila. Židenice byly i nadále lepším týmem. V polovině zápasu Bohemians aktivním přístupem k domácí rozehrávce získaly míček a jednoduchá akce skončila až za zády Remešové, která smolně promáchla nepříliš razantní střelu. Zlepšený výkon ve druhé třetině tak vynesl Židenicím hubený náskok 3:2 před posledním dějstvím.

Třetí třetina korespondovala s vývojem první třetiny, řada nepřesností na obou stranách, které vedly k přelévání hry ze strany na stranu. Příliš šancí k vidění nebylo a když už, tak na straně Bohemians. Naštěstí si Remešová dobře postavila branku, jejíž konstrukce ji několikrát zachránila od inkasovaného gólu. Hubené vedení Židenic se dost otřásalo, zvlášť když v polovině zápasu Markéta Sedláčková nebezpečně zasáhla Minářovou a byla vyloučena na 5 minut. Klokankám se ale dlouhou početní výhodu využít nepodařilo, a naopak po jedné z nepřesností se do protiútoku vydala Romančáková, která v oslabení zaznamenala svou druhou a vítěznou branku v zápase. Bohemians zásluhou kapitánky Polákové snížily ještě na konečných 4:3. Židenice si tak připsaly důležité tři body z prvního utkání.

Na první výhru se Židenice pokusí navázat v neděli 20. září, kdy se na nové městské hale na Vodově ulici utkají s dalším pražským celkem, tentokráte s Tatranem Střešovice. Zápas startuje v 15:00.

FbŠ Bohemians – K1 Florbal Židenice 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 7. Kadidlová, 31. Štajnerová, 57. Poláková – 6. Indrová, 27 a 54. Romančáková, 29. Dernerová

Vyloučení: 0 – 1 + 5 min. Markéta Sedláčková

Diváků: 76

Zásahy brankářek: Červová 21 – Remešová 26

Autor článku: Ondřej Vývoda