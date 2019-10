MUNI a MENDELU se utkají v hokeji, odveta bude možná za 100 let

Brno, 29. října 2019 – Největší studentskou oslavou 100. výročí založení Masarykovy a Mendelovy univerzity by mělo být hokejové utkání mezi týmy obou škol, které se odehraje ve čtvrtek 7. listopadu v extraligové DRFG Areně. Od 19 hodin se tam oba celky utkají o Pohár stoletých univerzit.

Duel naváže na tradici velkých vysokoškolských hokejových zápasů, která začala před deseti lety v Česku právě v Brně. Celý sportovní den startuje v 17 hodin průvodem fanoušků z náměstí Svobody, který by měl do haly dorazit zhruba v 18 hodin. Samotné utkání začne o hodinu později. „Bude to určitě hokej na úrovni, vždyť odveta připadá v úvahu nejdřív za sto let,“ zdůraznil Jiří Nykodým, proděkan Fakulty sportovních studií MU, který má na starost organizaci družstev, a připomenul tak, že stoleté oslavy je možné zažít jen jednou.

Obě univerzity postaví zvlášť pro tuto událost asi 22členné týmy, které nastoupí ve speciálně vyrobených dresech, jež hráčům zůstanou na památku. Událost by měla zároveň být velkou studentskou oslavou, proto se chystá pro diváky řada soutěží o ceny včetně té o víkendový pronájem devítimístného osobního auta pro skupinu kamarádů. Vstupenky v ceně 140 korun se prodávají v síti Ticketportal. „Doporučujeme studentům a fanouškům, aby nenechávali nákup vstupenek na poslední chvíli. Nyní je ideální příležitost vybrat si sektor, ve kterém chtějí svému týmu fandit,“ uvedla Martina Lichovníková, prorektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Listopadový zápas má mít charakter jednorázové výjimečné události. Kromě toho se však v Brně letos hraje také nová Univerzitního liga ledního hokeje, soutěž vysokoškoláků z osmi českých a moravských měst. Brno v něm zastupují celky HC Masaryk univerzity a VUT Cavaliers Brno.

Zdroj: MUNI