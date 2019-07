První česká zlatá olympijská medaile se vrací do Brna

Brno, 20. července 2019 – V sobotu 20. července 2019 to bylo přesně 95 let, co gymnasta Bedřich Šupčík získal na VIII. olympijských hrách v Paříži v roce 1924 první zlatou olympijskou medaili pro tehdejší Československo. Bedřich Šupčík, závodník Sokola Brno I, zvítězil v čase 7,2 sekundy ve šplhu bez přírazu na osmimetrovém laně. Poprvé tak na olympiádě vlála na nejvyšším stožáru československá vlajka a hrála se národní hymna.

První českou zlatou olympijskou medaili uvidí lidé na hradě Špilberku na sportovní výstavě Branky Body Brno při speciální komentované prohlídce u příležitosti tohoto výročí.

Letošní největší výstava Muzea města Brna na hradě Špilberku, Branky Body Brno, připomíná 150letou historii brněnského sportu. Nelze proto opomenout významné výročí, kdy před 95 lety získal první české olympijské zlato právě brněnský gymnasta Bedřich Šupčík – 20. července 1924 v Paříži. Jeho medaili si lidé mohou prohlédnout přesně po 95 letech – v sobotu 20. července 2019 v rámci speciální komentované prohlídky. Do Brna medaili laskavě zapůjčilo Oddělení dějin tělovýchovy a sportu Národního muzea v Praze.

Bedřich Šupčík se narodil v roce 1898 v Trumau u Vídně, vyrůstal ale u své tety v Kvasicích u Kroměříže, kde se v Sokole věnoval gymnastice. Po 1. světové válce se přestěhoval do Brna a stal se členem úspěšné jednoty Sokol Brno I. Roku 1924 byl na poslední chvíli nominován na Olympijské hry do Paříže, na nichž získal bronzovou medaili za víceboja zlatou za šplh. Závodil v několika disciplínách, vždy ale skončil mimo stupně vítězů. Uspěl až poslední den v závěrečné soutěži ve šplhu bez přírazu. Sám tuto disciplínu neuznával, po návratu z Paříže doslova řekl: „Člověk dře na hrazdě, na bradlech, na kruzích, pak dobře zvládne takovou lehkou věc, jako je šplh, a najednou tolik slávy. Vždyť já to trénoval už jako kluk, když jsem bosý lezl po stromech.“

Šupčík neměl typickou atletickou postavu, byl spíše podsaditější. Měl však mimořádnou sílu v pažích, kterou obdivoval celý tehdejší gymnastický svět. Vypracované ruce uplatnil právě ve šplhu bez přírazu: ten začíná v sedě a při šplhání se nesmí používat nohy. Později se Šupčík několikrát stal mistrem světa v gymnastice družstev, na dalších Olympijských hrách v Amsterdamu 1928 získal stříbro. S vrcholovým sportem skončil roku 1931 na mistrovství světa, kde získal bronz za cvičení na kruzích.Odstěhoval se s manželkou do Prahy, postupně prodělal několik srdečních příhod. Zemřel roku 1957 po infarktu ve věku 58 let.

Šplh na laně je stále živý sport, v Brně má své následovníky například v Sokole Brno I a Královo Pole, kteří se pravidelně účastní mistrovství ČR. Ti nejlepší zde dosahují časů pod 6 sekund, světový rekord drží český závodník Aleš Novák s časem 4,87 sekundy. Výkon Bedřicha Šupčíka z pařížské olympiády 7,2 sekundy pokořilo při novodobých závodech pouze 41 českých sportovců. Na mistrovství ČR ve šplhu v roce 2018 by tento čas stačil na 11. místo.