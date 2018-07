Sedmiletý vyškovský biker Mistrem Evropy BMX

Vyškov, 30. 7. 2018 - Sedmiletý Daren Dvořák před několika dny vyhrál 1. místo na Mistrovství Evropy BMX ve francouzském Sarrians, a stal se ve své kategorii Mistrem Evropy BMX. Daren Dvořák jezdí za sportovní klub Biketeam Vyškov.

Na druhém místě evropského závodu skončil jezdec z Lotyšska Bruno Vanags, třetí byl Nathaniel Köhler ze Švýcarska. „Daren jezdí bikros od svých 3,5 let. Na letošní závod do Francie jsme se vydali celá rodina v rámci dovolené,“ popisuje maminka Leona Brnková z Tišnova, kde rodina bydlí. Nezastírá, že sport je pro dítě i rodinu velmi časově a finančně náročný, stejně jako vybavení jezdce - speciální kolo, helma, chrániče, oblečení, cestování na vhodnou bikrosovou trať či závody. Dvakrát týdně Daren trénuje na dráze ve Vyškově, individuálně se mu věnuje slovenský trenér Peter Henky.

Vyškovské bikery v Biketeamu vedou trenéři Jana Horáková a Matěj Chalupný. „Jsou skvělí a Dája je má moc rád, stejně jako ostatní kamarády z týmu. Jsou tam opravdu úžasné děti, které díky podpoře města Vyškov, sponzorům a nadšeným rodičům mohou tento sport provozovat“, vypráví maminka Leona.

„Jedním z motivátorů je pro Darena i táta Kamil, který kdysi, jako kluk, jezdil bikros a dnes se díky Dájovi musí občas pěkně hecnout, zvlášť když mu řekne: "Taťko, když to skočíš, tak já taky,“ usmívá se maminka.

Bikros je pro rodinu životní styl, pohltí jí téměř všechen volný čas. „Mladší syn Timon má kolo a bikros také naštěstí rád, tak snad budeme i nadále trávit víkendy společně na závodech či trénincích. Důležité je, že jsme spolu a děti mají smysluplnou náplň svých dnů, která pro jejich budoucí život bude určitě přínosem. Děti totiž potřebují „zaměstnat“ a sport je pro to ideální. Jsme na něj hrdí, víme však, že to není zadarmo, že „to“ nespadlo z nebe a že za tím stojí hlavně Dájova zanícenost, dřina, nadšení a touha se učit. Jsme vděční za zdravé děti a jejich úspěchy jsou pro nás jen bonusem. Budeme jim i nadále oporou a podporou, protože bez ní to v dnešní době ani nejde,“ uzavírá Leona Brnková. Daren Dvořák půjde po prázdninách do 2. třídy ZŠ Smíškova Tišnov.

Loni vyhrál Moravskou ligu, tedy seriál závodů na Moravě. Kromě toho získal stříbrnou medaili za druhé místo v Českomoravském poháru - celorepublikovém seriálu závodů, je i vicemistrem ČR 2017.

V tuzemsku bikros zaštiťuje Český svaz cyklistiky a řídí Komise BMX.