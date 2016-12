Předprodej vstupenek na Grand Prix ČR 2017 začíná

Brno, 1. prosince 2016 - Ve čtvrtek 1. prosince byl zahájen předprodej vstupenek na srpnovou Grand Prix České republiky 2017. Vstupenky budou k mání za výhodné vánoční ceny. Spolek pro GP ČR Brno, který od letošního roku závody MotoGP na Masarykově okruhu zajišťuje, tak dává fanouškům a jejich blízkým tip na vánoční dárek.

Počínaje prvním prosincem a úderem dvanácté hodiny byl oficiálně zahájen prodej vstupenek na nadcházející ročník. Grand Prix se bude konat tradičně v srpnu, příští rok však oproti letošku o dva týdny dříve: o víkendu 4.–6. srpna 2017. V prodeji budou vstupenky na přírodní tribuny a všechny sedadlové tribuny, stejně jako i čím dál tím populárnější „motorkářské“ vstupenky Camp A umožňující stanovat během Grand Prix přímo na Masarykově okruhu.

Spolek k příležitosti zahájení předprodeje ve spolupráci s Turistickým informačním centrem a Automotodromem Brno připravil zajímavé zpestření. Od 1. do 4. prosince bude přímo v centru na ulici Radnická k vidění ostrý speciál ze seriálu MotoGP (vítězný motocykl Honda kubatury Moto2 z roku 2010), spolu s tímto vzácným exponátem bude na místě možné zakoupit i vstupenky za vánoční ceny. Celoročně bude možno vstupenky pořídit na pokladnách Turistického informačního centra na Radnické 2, případně online na stránkách www.ticbrno.cz, další informace budou k nalezení tradičně na stránkách czechgp.com.

Základní SILVER, lepší GOLD

Spolek se rozhodl zásadně neměnit ceny vstupenek a ani jejich rozdělení. Cena obou typů vstupenek se v první vlně zvyšuje jen zcela nepatrně, o stokorunu. „Chtěli bychom fanouškům dát, na co byli zvyklí, a zachovat co možná nejnižší cenu, za kterou mohou na Grand Prix jít. Je to marginální zvýšení, které ale v té sumě prodaných vstupenek znamená tři a půl až čtyři miliony korun,“ uvedl Petr Vokřál, primátor města Brna a zároveň jeden z členů výkonného výboru Spolku.

Spolek spustí také očekávaný předprodej vstupenek na sedadlové tribuny. Tribuny T2, T3 a T5, tedy ty nejoblíbenější a nejatraktivnější, které stojí přímo v prostoru cílové rovinky, budou v prodeji stejně jako sedadlové tribuny T1, T4, a T6 v atraktivní sekci Stadion. Všechny vstupenky na sedadlové tribuny fungují na principu místenky. Konkrétní místo k sezení má tedy držitel jisté a nemusí se bát, že mu je někdo zasedne. A nic se nemění ani na tom, že jejich držitelé se mohou pohybovat po areálu a navštívit kteroukoliv přírodní tribunu.

S kempem se počítá

Spolek pro GP ČR Brno počítá i s tím, že na tribuně A bude znovu kemp. Ten si získal během pouhých tří let neuvěřitelnou popularitu a bývá vyprodaný během několika týdnů. Pro fanoušky je možnost kempování v bezprostřední blízkosti dráhy velmi atraktivní. Obyvatelé kempu mají navíc i jiné výhody – v předvečer závodu se třeba mohou projet na svých motorkách přímo po závodní trati v doprovodu oficiálního safety car závodu. Určitě se však nevyplatí s nákupem „kempenky“ váhat, kapacita kempu je omezená.

Zdroj: MMB