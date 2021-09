5 tipů na co myslet před koupí auta

Chystáte se kupovat nové auto? Výběr vozu určitě nenechte jen na náhodě. Auto nekupujte jenom podle toho, zda se vám líbí barva, značka či karoserie, nebo že je levné. Takovéto uvažování je velmi krátkozraké. Při koupi se musíte zaměřit na několik aspektů najednou, aby vám auto vyhovovalo po všech stránkách.

1) Kupte si dostatečně silné auto

Pokud auto potřebujete jenom na popojíždění po městě, maximálně na občasný výjezd na chatu, určitě nepotřebujete nejsilnější auto na trhu. To by vám pak mohlo být spíše na obtíž a vyšlo by vás zbytečně draho. Naopak, pokud se často a hodně vydáváte také na delší vzdálenosti, určitě se vám vyplatí koupit si auto s výkonnějším motorem, díky kterému budete vědět, že na dálnici nebudete mít problém předjet kamion. Samozřejmě, nezapomeňte ani na spotřebu!

Pokud se chcete trochu více dostat do obrazu, nejlepší je sledovat televizní pořady zaměřené na auta, nebo se zaměřit na testy a recenze na internetu. Možná se do toho po čase dostanete a budete mít lepší přehled, jaké auto je pro vás to pravé.

2) Dbejte na bezpečnost

Nová auta už mají nejrůznější pasivní i aktivní bezpečnostní systémy. Mezi ty pasivní se klasicky řadí hlavně bezpečnostní pás a airbag, nebo třeba i konstrukce sedadel či dětské sedačky.

S těmi aktivními se v poslední dekádě roztrhl pytel a vedle klasického ABS některá auto mají také systém detekce únavy řidiče nebo systém BLIS (Blind Spot Information System), tedy hlídání mrtvého bodu. Proto se při koupi zaměřte na to, jaké systémy auto má, k čemu vám budou a zda je opravdu potřebujete.

Zdroj: Unsplash.com

V Evropě testuje konstrukční bezpečnost vozidel Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Tam si můžete najít značku a model a bezpečnost si prověřit. Nejsou tam ale všechna vozidla, ale ta nejčastější ano. Další hodnocení je možné najít u americké instituce IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

3) Promyslete si velikost auta

Velikost auta opět nevybírejte na náhodu. Rozmyslete si, kdo všechno se bude v autě vozit, kolik potřebujete, aby bylo vzadu sedadel. Případně, pokud víte, že budete chtít vozit i další kamarády či členy rodiny na výlety či dovolené, možná se vám vyplatí poohlédnout se po větším, sedmimístném autě.

Při výběru velikost myslete také na to, kde a jak budete auto parkovat. Zda se na parkovací místo vejde na šířku i na výšku.

Jak velký potřebujete kufr? Pokud kupujete auto pro rozrůstající se rodinu, myslete na to, že s dětmi se vám bude hodit opravdu velký zavazadlový prostor, do kterého vložíte kočárek raz dva.

Velký problém nastává při výběru auta pro rodinu se třemi malými dětmi. Pokud kupujete auto, vyzkoušejte si, zda se vám dozadu vejdou tři sedačky, podsedáky nebo sedačky a vajíčko. To může být problém. Kromě toho, ne všechna auta mají vzadu tři isofixy, uprostřed většinou chybí. Není nutností, ale samozřejmě sedačka napojená na isofix je bezpečnější.

4) Zjistěte si cenu pojištění

Samotná cena auta je jedna věc, ale musíte si k ní ještě přičíst náklady na pojištění vozidla – tedy na povinné ručení a určitě doporučujeme také havarijní pojištění. Pokud jste zatím žádné auto neměli, nebo jenom malé slabší vozidlo, může se vám stát, že budete z ceny pojištění dost překvapení. Za větší a silnější auta můžete každý rok zaplatit na pojištění i několik desítek tisíc korun. I proto jsme v předchozích bodech upozorňovali na správný výběr motoru a velikosti vozidla.

Zdroj: Unsplash.com

I přes vyšší cenu si určitě pořiďte také havarijní pojištění. Právě u dražších aut může být oprava a různé součástky drahou záležitostí. Cenu pojištění si často můžete zjistit přímo u pojišťovny také online.

5) Omrkněte si servisy, možnosti oprav a ceny náhradních součástek

Lákavá může být také myšlenka nějakého méně častého auta. Ale bude vám mít toto auto kdo opravit? Nebudete muset chodit zbytečně daleko do servisu? Raději si toto všechno zjistěte ještě před koupí. A rovnou se podívejte také na ceny oprav a technických prohlídek. Zeptejte se, jak dlouho se čeká na náhradní díly a kolik stojí ty nejčastější. Kvůli těmto věcem vás nakonec může údržba vašeho miláčka vyjít celkem draho.

Úvodní foto - zdroj: Pixabay.com

