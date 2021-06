Pánské letní kraťasy – jak si vybrat?

Kraťasy jsou standardní součástí šatníku každého muže v téměř všech koutech světa. Jak si ale v záplavě modelů a střihů, které nám obchody a e-shopy s pánskou módou nabízejí, vybrat ty pravé? Rozhodujících parametrů, podle kterých by si letní kraťasy, ať už jde o šortky, bermudy nebo kapsáče, měli muži vybírat, je hned několik. Připravili jsme si pro vás krátký tahák, kde najdete rady, jak si vybrat pánské letní kraťasy tak, aby vám dokonale padly, byly vám příjemné a vypadali jste v nich jednoduše senzačně.

Padnoucí velikost a správná délka nohavic

Pokud jste už někdy viděli muže v příliš dlouhých kraťasech, nebo dokonce v kraťasech, do nichž by se kvůli nepadnoucí velikosti vešel dotyčný hned dvakrát, jistě nám dáte za pravdu, že to vůbec nepůsobí dobře. Ve výběru nepadnoucí velikosti jsou muži prostě mistři. Ať už si vybírají košili nebo cargo šortky, většina jich totiž sáhne raději po větší velikosti. Možná proto, že si nepamatují, jakou konfekční velikost nosí, nebo to možná dělají, aby měli jistotu, že je oblečení nebude škrtit v pase, ani když přiberou deset kilo. Ať tak či tak, je nejvyšší čas to změnit.

Při výběru délky kraťasů platí jediné pravidlo. Nekupujte si kraťasy, jejichž nohavice vám sahají níže než ke kolenům. Pánské kraťasy pod kolena nebo dokonce do poloviny lýtek jsou nejen dávno přežitou módní minulostí, ale také mužům opticky zkracují nohy, což jistě nechtějí ani ti vyšší z nich. Pokud si nemůžete kraťasy vyzkoušet, nakupujte v e-shopech, které na svých stránkách mají uvedenou tabulku velikostí. Pak už není nic jednoduššího, než přeměřit sebe nebo své padnoucí oblečení a porovnat míry s údaji ve velikostní tabulce daného internetového obchodu.

Nad vzory a motivy je potřeba přemýšlet

Vybíráte-li si právě kraťasy pro muže na léto, jistě při procházení obchodů i e-shopů narazíte na ohromné množství modelů se vzory a potiskem. Ať už jsou motivy na více nebo méně výrazné, mějte vždy na paměti, že míchání více vzorů v rámci jediného outfitu se obvykle nevyplácí. A to platí pro všechny módní styly od sportovního, přes městský, až po ležérní. Při koupi nových pánských letních kraťasů si proto vybírejte takové, které bude možné vkusně nakombinovat s co největším množstvím triček, košil, polokošil, mikin, ale i bot, které vaše skříň již obsahuje.

Jaký zvolit materiál?

Při výběru pánských kraťasů, které hodláte nosit hlavně v létě, je potřeba brát v potaz počasí, především pak vysoké venkovní teploty. Proto sáhněte po lehkých a pohodlných materiálech, v nichž se nebudete pařit ani při delším sezení na rozpálené restaurační zahrádce, kam si s kamarády skočíte na osvěžující drink. Jako velmi vhodný materiál, který je vzdušný, a dokonce má tendence lehce ochlazovat pokožku, je například len. Z dalších se pak pro léto hodí bambus a bavlna, a to díky skvělé schopnosti odvádět pot od pokožky. Nezapomínejte ale ani na to, aby kraťasy nebyly vyrobeny z materiálu, který se při každém sednutí snadno zmačká, ale už nenarovná. Vypadat jako někdo, kdo neumí se žehličkou, určitě nechcete.

