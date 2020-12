Jak je to s tím hazardem

Koronavirová krize zasáhla všechny ekonomické sféry, a to včetně provozovatelů hazardních her. Týdeník Hrot uvedl už v srpnu, že velká kasina v Las Vegas mají finanční problémy, ale naopak těm menším regionálním se zvýšily příjmy. Všichni na začátku června očekávali, že se po znovuotevření kasin zvednou příjmy, ale to se bohužel nestalo a velkolepá americká kasina tak čeká dlouhá rekonvalescence. U těch menších kasin došlo třeba ve státu Ohio v červenci k meziročnímu růstu v příjmech a hodnoty akcií u některých vzrostly až o 55 dolarů.



V České republice se díra v rozpočtech měst objeví taky, protože ročně díky vášnivým hráčům přiteklo do těchto rozpočtů několik desítek milionů českých korun. Na herny i kasina dopadlo tzv. uzavření republiky taky a dlouhé týdny bez příjmů se tak projeví na tom, kolik získají daní z města. „Tyto finanční prostředky jsou alokovány přímo do rozpočtu. Při sestavování rozpočtu se vedení města dlouhodobě cíleně snaží směřovat je dále do oblasti kultury, sportu a sociálních služeb,“ popsala olomouckou praxi mluvčí radnice Radka Štědrá, uvedlo idnes.cz.

V tu dobu se všichni hráči přemístili do virtuálního prostředí a online hazard zažil tak nárůst až o 25 %, uvedl Mikoška. Liberecka.drbna.cz uvedla, že jeden hráč ovlivní až osm dalších lidí a Česko tak podle statistik je hazardní velmocí, kdy zkušenosti z hazardem má až polovina obyvatel.Společnost Podané ruce, která pomáhá patologickým hráčům a osobám závislým na hazardu zaznamenala vyšší četnost anonymních hovorů s žádostí o pomoc právě z důvodu počínající závislosti na online hraní.

Při zmínce o automatech jste si určitě vzpomněli na konec roku 2019, kdy v Brně o posledním prosincovém víkendu měly zmizet všechny automaty úplně a měly zůstat jen kasina se živou hrou. K omezení automatů došlo v několika městech České republiky, ale jsou i města, kde jich zůstaly stovky. V roce 2018 pak lidé v Česku prosázeli 250 miliard korun, jak uvedla ČT24. Rok se s rokem sešel a na začátku ledna 2020 irozhlas.cz publikoval, že v Brně hrací automaty fungují pořád, i když jejich licence skončila již minulý rok. Na vše se přišlo díky kontrole ministerstva financí, který objevil před lety vydané licence, které stále platily. Jednalo se o tzv. nepořádek z dob bývalých vlád. Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva to potvrdila: „Ministerstvo financí v rámci dozorové činnosti zjistilo, že na území některých měst po České republice byla v minulosti vydána povolení k provozování technických zařízení podle zákona č. 202/1990 Sb., která nebyla evidována v systému Státního dozoru nad sázkami a loteriemi.“

