Vyberte ten nejlepší vánoční dárek pro manželku

Vánoce se opět blíží. Výkladní skříně se zaplní nejrůznějšími lákadly a dekoracemi a vás možná začne pomalu napadat, že byste letos měli na vánoční dárky myslet trochu s předstihem. Jen tak si totiž užijete svátky v klidu a v pohodě. Jenže kde vzít inspiraci třeba na takový vánoční dárek pro manželku? Přinášíme vám několik zajímavých tipů na netradiční dárek, který zaujme i potěší.

Takhle rozhodně ne

Nejdřív se však podívejme na to, jakým dárkům je lepší se vyhnout. Rozhodně není dobrý nápad manželce pod stromeček nadělit kuchyňské náčiní, potřeby pro úklid a podobně. Chceme vyjádřit, že si jí vážíme jako člověka, a tak bychom měli volit dárky primárně pro potěšení. Riskantní může být i výběr oblečení – nemusíme se vždy trefit do oblíbeného barevného odstínu či dokonce velikosti a střihu.

Šperky jsou o něco jistější volba, avšak stále platí, že bychom si měli být jisti velikostí a stylem. Ne každá žena navíc šperky nosí. Oblíbené vánoční dárky jsou také zážitkové poukazy, třeba na víkendový pobyt ve dvou v horách či na degustaci vín. Hezkým a unikátním zážitkem jsou i dřevěné dárkové truhly Damboxeo se zámečkem a pilkou.

Dárek má být originální

Darovat truhlu se může zdát trochu neobvyklé, ale jedná se o zcela výjimečný zážitek a skvělý dárek pro manželku k Vánocům. Tyto dřevěné truhly plní funkci novodobých dárkových košů, ale povyšují je na novou úroveň. Uvnitř nenajdete klasické potraviny ze supermarketů, ale luxusní, prémiové a neobyčejné obsahy od tuzemských i zahraničních výrobců. Snad každou ženu potěší dárkové balení té nejlepší čokolády německých mistrů. Ochutná čokoládu s příchutí Crème Brûlée, luxusní pralinky se šampaňským nebo rozpustné čokoládové kostky.

Pro milovnice likérů bude nejlepší vánoční dárek truhla Damboxeo s Baileys, čokoládovými lanýži a kávovými zrny v čokoládě. A co byste řekli na svěží ovocné prosecco doplněné lískovými ořechy v čokoládě, křupavými italskými sušenkami s mandlemi a neodolatelnými sýrovými vaflemi?

Tím samozřejmě výčet nekončí. Speciálně pro gurmánky se zde najde originální dárek v podobě truhly s ryze českými, poctivými produkty převážně masového charakteru, narazíte zde ale i na nakládanou zeleninu a něco sladkého na zub. No a ideální dárek na Vánoce pro ženy, které o sebe rády pečují, bude dárkové balení francouzské přírodní kosmetiky z oblasti péče o pleť, tělo i vlasy. Vybírat můžete z více než 200 prémiových obsahů, takže se nemusíte bát, že nenajdete něco, co by vaší manželce udělalo radost.

Zážitek, který potěší i dojme

A čím jsou tyto truhly, kromě smysluplných obsahů, tak jedinečné? Jsou zamčené na zámek, se kterým si obdarovaná musí nejdříve poradit. Ke každé dárkové truhle Damboxeo se zámečkem je přiložená indicie, podle které musí žena vyluštit kód. Čím déle jí luštění zabere, tím více se v ní bude probouzet zvědavost, co se nachází uvnitř. A kdyby na kód přeci jen nepřišla nebo se jí nechtělo luštit, má k dispozici ještě pilku, kterou může zámek přeřezat. V každém případě se pobaví ona i všichni okolo.

Dárkové truhly Damboxeo se zámečkem a pilkou můžete ještě vylepšit osobním vzkazem, motivy nebo třeba společnými fotografiemi. Tím bude vánoční dárek nejen originální, ale také velmi romantický a dojemný. Na e-shopu Manboxeo.cz vyberete ten správný dárek k Vánocům pro ženy, muže i děti.