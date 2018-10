Podzim je pro naše oči náročné období

Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, přesto mnoho z nás nevěnuje svým očím patřičnou pozornost. Přitom oční choroby a vady patří mezi velmi časté. Jejich správnou prevenci a léčbu jsme si také letos připomněli spolu se Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization) na Světový den zraku, který proběhl ve čtvrtek 11. října 2018.

Světový den zraku si tedy spolu s očními lékaři připomínáme každoročně na podzim. Toto období je přitom typické kratšími dny, úbytkem slunečního svitu a přirozeného denního světla a často sníženou viditelností, což naše oči velmi unavuje. „V šeru nebo ve tmě se zhoršuje vidění i u zdravého oka. V horších světelných podmínkách se navíc projevují více i oční vady, jako jsou například krátkozrakost nebo astigmatismus. Pokud nemá člověk správné brýle, vidění může být výrazně horší," říká primářka Věra Kalandrová z brněnské oční kliniky Lexum.

A jak se vlastně máme starat o zrak? „V prvé řadě je nutné správně korigovat refrakční vady. Dále bychom měli používat umělé slzy, pokud máme suché oči, což je dnes velmi časté. Například z dlouhodobého koukání do počítače nebo sledování televize, kdy člověk méně mrká. A také je nutné dodržovat určité zásady. Jak dlouho se díváme do blízka, tak dlouho bychom se měli dívat do dálky. Ideální je zelená barva, nejlépe v přírodě v dálce, na obzoru. Jinak jsou oči trvale zaměřené do blízka a může se zhoršovat krátkozrakost jako adaptace na neustálé dívání se do blízka. Velkou pozornost by měli věnovat rodiče dětem, nenechat je sedět dlouho u monitoru a dbát na pobyt venku na denním světle a na tělesný pohyb. Je prokázáno, že to má u krátkozrakých dětí velký vliv na zpomalení až zastavení progrese jejich oční vady," doplňuje primářka Věra Kalandrová.

Oční vady patří dlouhodobě k nejrozšířenějším, bohužel ale také nejvíce podceňovaným, zdravotním potížím na světě. V poslední době se také velmi diskutuje četnost očních vyšetření u řidičů. Také proto je význam péče o oči a prevence hlavním mottem Světového dne zraku, jež si připomíná také síť očních klinik Lexum, která již 25 let poskytuje svým klientům komplexní péči prakticky ve všech oblastech očního lékařství - od diagnostiky po léčbu konzervativní i operační, včetně laserových zákroků a nitroočních operací.

Primářka Věra Kalandrová, oční klinika Lexum v Brně

Aktivní lidé s očními problémy (nejčastěji s krátkozrakostí) řeší stále častěji, jak nahradit nepraktické nošení brýlí, tedy zda používat kontaktní čočky nebo jít na laserový zákrok. Kontaktní čočky představují jednu z možností jak korigovat oční vadu bez použití dioptrických brýlí, avšak relativně velmi rizikovou, protože je nutné dodržovat maximální hygienu, jinak hrozí různé oční infekce. Někteří lidé si čočky nejsou schopni do oka aplikovat vůbec nebo je nesnáší.

Ovšem i z ekonomického hlediska je nošení brýlí nevýhodné. Operace refrakčních vad představuje sice jednorázovou finanční zátěž (cca 9 – 14 tisíc korun za jedno oko), ale za kontaktní čočky a brýle člověk během života utratí více než 100 000 Kč. Laserová operace navíc představuje trvalé a velmi pohodlné řešení. Odpadnou starosti s pořizováním a údržbou brýlí nebo kontaktních čoček. Ráno se probudíte a už v posteli vidíte ostře, a tak to pokračuje celý den ve škole nebo v zaměstnání i večer doma nebo ve společnosti. Pokud není pro korekci vady vhodná laserová operace, lze provést nitrooční operaci s implantací vhodné nitrooční čočky.

Oční klinika Lexum jako jedna z prvních ve střední Evropě začala v polovině letošního roku poskytovat svým pacientům novou unikátní čočku Clareon. Ta je dalším stupněm vývoje jedné z nejvíce implantovaných nitroočních čoček na světě. „Zdálo by se, že nitrooční čočky jsou již tak dokonalé, že není co zlepšovat. Opak je pravdou. Tak jako se neustále vyvíjí například nové typy fotoaparátů, které pořizují stále dokonalejší fotky, stejně je to i s vývojem nitroočních čoček," zmiňuje primářka Věra Kalandrová z brněnské oční kliniky Lexum.

Čočka Clareon je vyrobena z nového, vylepšeného biomateriálu, který je více průhledný, propouští více světla a nemění se v čase, což zajišťuje ostré a kontrastní vidění. Její tvar je stejný jako u jiných čoček firmy Alcon, je tedy dokonale stabilní a tvarem haptiků (nožiček) vhodný do jakéhokoliv oka. „Jsem ráda, že na klinice Lexum máme neustále nové typy nitroočních čoček, které můžeme nabídnout našim pacientům a jejich pooperační vidění je tak stále dokonalejší. Širokou nabídkou různých typů čoček od nejlepších světových výrobců jsme schopni vybrat pro pacienta čočku přímo na míru dle jeho požadavků a zdravotního stavu oka," říká na závěr primářka Věra Kalandrová.