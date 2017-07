Vždy je ten správný čas na ICT školení

Proč nechat školit své IT pracovníky? Tato otázka trápí nejednoho majitele prosperující firmy. Zásada zní, že je nutné „neusnout na vavřínech" a věnovat se dalšímu rozvoji své firmy a zaměstnanců. Je však zrovna ICT školení skutečně tak důležité a co vaší společnosti přinese?

Investice, která se vyplatí

Každý manažer, jednatel nebo ředitel firmy by měl být otevřen novým výzvám a neustále zlepšovat nejen technické zázemí, ale také kompetence svých zaměstnanců. Investice do vzdělávání zaměstnanců sice nepřináší okamžité výsledky, ale o to důležitější jsou z dlouhodobého hlediska.

Každá firma je navíc jiná, takže nelze příliš generalizovat a jmenovat konkrétní kurzy, které by měli daní zaměstnanci vždy absolvovat. Obecně však platí, že velký užitek přináší nejrůznější ICT školení a kurzy. Prostředí informačních technologií se hekticky mění a nepřipraveným mnohdy nachystá nepříjemná překvapení. Zejména v případě práce s vysoce specializovanými programy je třeba rozvíjet znalosti postupně, aby si daný IT expert práci dokonale osvojil. A odtud je to už jen krok k důležitým certifikátům, které mohou vaší firmě přinést nové zakázky. Pravdou také je, že zaměstnanci, kteří jsou dále vzděláváni a do jejichž osobního rozvoje je investováno, jsou loajálnější. Uvědomují si totiž, že pro společnost jsou důležití.

Vlak rychle ujíždí

Doslova každým dnem se na trhu objevují nové programy a aplikace, které mohou zásadním způsobem zefektivnit nejen vysoce kvalifikovanou činnost, ale také běžnou kancelářskou práci, jež je pro fungování firmy neméně důležitá. Je tedy jedno, zda se jedná o práci s Linuxem, SQL serverem, nebo programování v jazyku Java. Všechny programy přináší spoustu výhod, ale řada jejich užitečných funkcí zůstává pro nezkušené pracovníky velkou neznámou. Přitom už samotná licence na některé programy může být velkou investicí sama o sobě. Tím spíše je žádoucí využít všechny funkce v maximální možné míře. V opačném případě bude i poměrně zkušený IT pracovník při práci s novým programem často tápat a danou činností stráví mnohem více času. To je samozřejmě velmi neefektivní a z dlouhodobého hlediska neudržitelné.

I další kompetence jsou důležité

Jednáte často vy nebo vaši zaměstnanci s důležitými klienty a jsou ve vaší firmě prezentace téměř na denním pořádku? Potom není radno podcenit ani další kompetence, takzvané soft skills. Dobré prezentační a obchodní dovednosti či schopnost efektivní komunikace jsou v dnešním, vysoce konkurenčním prostředí neméně dobrou investicí, která vás i vaše zaměstnance posune kupředu.