Hledáte vhodné místo na svatbu? Máme pro vás tip!

Svatba by měla být radostnou událostí, proto je důležité neponechat při její přípravě nic náhodě. Co si však budeme povídat, nejdůležitější je vhodné místo. Také vás to čeká? A na co všechno je nutné při výběru restaurace myslet?

Najít prostor, který pojme všechny vaše hosty, může být vskutku oříšek a je třeba hledat jej s opravdu velkým předstihem. To platí zejména v případě, pokud plánujete svatbu v letní sezóně. Ani restaurace v Brně nejsou výjimkou. Například kapacity restaurace Kadlcův mlýn v Mariánském údolí se nejen díky její výborné poloze, ale také dostatečnému zázemí, včetně možnosti ubytování, rychle zaplňují...

Kde se bude svatba konat?

Když už víte, v jakém městě se bude svatba odehrávat, přichází na řadu zásadní otázka ohledně vhodných prostor pro svatební hostinu. Co si budeme povídat, právě dobré jídlo a pití je základem úspěchu a každý host vždy bude vzpomínat, na čem si na vaší svatbě pochutnal. Restaurace Kadlcův mlýn nabízí salonek i prostorné venkovní zázemí, takže v úvahu připadají obě varianty, tedy vnitřní i venkovní svatba. Nebudete se tak muset zbytečně strachovat, že počasí nebude vašemu velkému dni nakloněno... Nebo můžete naplánovat vnitřní, klidnější hostinu, ale následná párty se může konat pod širým nebem, doprovázená svitem hvězd. Nespornou výhodou je, když je pro svatbu vyhrazen celý areál restaurace. Takto můžete naplánovat nejrůznější zábavu, připravit dětský koutek apod. Zejména v případě větších svateb velmi příjemné, ba nevyhnutelné mít dostatečné soukromí.

Kde ubytovat hosty?

Další problém při plánování větší i menší svatby může představovat ubytování pro hosty. Určitě i na vaší svatbě se najde několik hostů, kteří přijedou zdaleka a nebudou mít možnost odcestovat po oslavě domů. V tomto případě je ideální hledat takové místo pro svatbu a následnou hostinu, kde budou moci svatebčané přespat. I vy jistě oceníte, když po oslavě, která se může protáhnout do časných ranních hodin, budete moci jen vyjít pár schodů a spočinout na loži připraveném pro novomanžele...

Kde proběhne svatební focení?

Co však rovněž nepodcenit? Přece místo, kde vzniknou úžasné svatební fotografie! Vhodné je, když se takové místo nachází v blízkosti konání svatební hostiny, aby novomanželé nebyli pryč příliš dlouho a zábava tak nevázla. Nebude tak docházet ke zbytečným prodlevám a zdlouhavým přesunům, které většinou dokážou zkazit výsledný dojem. Co takhle přírodní scenérie s klidnou vodní hladinou v pozadí? Takové zátiší nabízí rybníky v Mariánském údolí.

Čeká vás v dohledné době svatba? Pak zbytečně neotálejte a využijte možnosti uspořádat svatbu v restauraci v Brně, v krásné přírodě, navíc v klidu a pohodě!

