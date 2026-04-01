Pokorný a Pohlreich s podcastem Lepší už to nebude vyráží za publikem
Brno, 20. dubna 2026 - Podcast Lepší už to nebude (LUTN) opouští studio a míří za publikem. Po loňském úspěšném živém vystoupení přichází Miloš Pokorný a Zdeněk Pohlreich se sérií večerů napříč Českou republikou, kde se všechno může zvrtnout. A zpravidla taky zvrtne. Zběsilou jízdu napříč tématy doplní hvězdný host. V úterý 21. dubna duo zamíří i do Brna.
Jaké to je, když dva zralí muži řeší svět kolem sebe tak, jak to umí jen oni? Bez filtru, bez stresu a bez ohledu na trendy. Glosují aktuální dění i život kolem sebe pohledem generace, která už dávno neřeší, co si o ní myslí TikTok nebo YouTube. Připravte se na originální „boomerský“ pohled na svět, který vás bude bavit. Přesně tak, jak to fanoušci znají z podcastu Lepší už to nebude, jen tentokrát naživo a ještě intenzivněji.
Moderátor a bavič Miloš Pokorný a kuchařský velmistr Zdeněk Pohlreich slibují večery plné humoru, nadsázky, historek, nečekaných momentů, mouder i názorů, které jdou občas na hranu, ale vždycky s nadhledem. Každá zastávka roadshow přinese jinou energii, jiná témata i jiného hosta, který do debaty vnese vlastní pohled i zkušenosti. „Nikdy nevíme, kam se dostaneme. A to je na tom to nejlepší. Vždycky máme pár bodů, o kterých chceme mluvit, ale jakmile začneme, všechno se přirozeně rozvine samo, většinou jinam. A přesně to chceme přenést i na pódium,“ říká Miloš Pokorný.
„To, že je někdo šéfkuchař, neznamená, že ho nezajímají i jiné věci. Já se u našeho podcastu královsky bavím a často jsem to i já, kdo Milošovi dodává munici. Baví mě, že si můžu povídat s klukama stejného věku, a ještě to sdílet s publikem. Takovou kliku nemá každý,“ dodává Zdeněk Pohlreich.
LUTN podcast live není klasická talk show. Je to večer, který vzniká přímo na místě, z momentu, z nálady a z chemie mezi pány na pódiu a lidmi v sále.
Termíny LUTN podcast live
- 21. 4. 2026 – Brno, První patro
- 19. 5. 2026 – Olomouc, Kino Metropol
- 20. 5. 2026 – Ostrava, DK Akord
- 5. 6. 2026 – Plzeň, KD Šeříkovka
- 6. 10. 2026 – České Budějovice, Metropol
- 4. 11. 2026 – Praha, Divadlo U Hasičů
- 5. 11. 2026 – Hradec Králové, Adalbertinum
