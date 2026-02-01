V Dublinu začala výstava o vile Tugendhat
Brno, 28. ledna 2026 - Slavnostní vernisáží a přednáškou Ivety Černé, ředitelky vily Tugendhat, odstartovala 22. ledna v irském Národním archivu architektury výstava o brněnském funkcionalistickém klenotu zapsaném na seznam UNESCO. Putovní výstavu mají lidé možnost zhlédnout už ve 38. světové destinaci.
Premiéru si panelová výstava, původně realizovaná jako úspěšné završení procesu příkladné památkové obnovy moderní architektury, odbyla v roce 2012 ve slavné Miesově Crown Hall v Chicagu. Od té doby navštívila Londýn, New York, Brusel, Porto, Rotterdam nebo Sao Paulo.
„Každoročně vzrůstá počet irských občanů vyrážejících do zahraničí. Město Brno není pro irskou veřejnost neznámou destinací. Naopak, moravská metropole se těší vzrůstající popularitě napříč generacemi irských cestovatelů,“ podotkl velvyslanec České republiky v Irsku Pavel Vošalík. „Výstava o vile Tugendhat, klenotu světového významu, je skvělou příležitostí představit v Dublinu Brno a celý region jižní Moravy dalším potenciálním návštěvníkům z Irska. Unikátní architektura, okouzlující hudba Leoše Janáčka, živá folklorní tradice, atmosféra mladé pulzující metropole, skvělá gastronomie a vynikající vína, to vše dělá z Brna více než jen atraktivní turistickou destinaci, je to překrásná emoce. Probíhající výstava a k ní doprovodné akce poskytují vynikající příležitost oslovit další cestováníchtivé irské občany a pozvat je na jižní Moravu,“ doplnil.
Na 40 velkoformátových panelech s archivními i soudobými fotografiemi je shrnuta historie a stavební vývoj vily. Připomíná se její původní účel i pozdější využití domu jako tanečně-rehabilitačního střediska nebo prostoru pro jednání o rozdělení Československa. Výstava popisuje také náročnou rekonstrukci, která proběhla v letech 2010–2012.
„Do Národního archivu architektury v Dublinu jsme na jejich žádost zaslali také repliku dvou typických kusů sedacího nábytku z vily – ikonickou židli Brno potaženou smetanovou kůží a lehátko z trubkové oceli s rubínově červeným sametovým potahem. Kromě toho jsme poskytli také dokumentární filmy o vile a další tiskové propagační materiály. Vila Tugendhat je jedním z našich nejvýznamnějších artiklů v oblasti cestovního ruchu a dlouholetý zájem o výstavu napříč kontinenty dokládá její nesmírnou hodnotu,“ uvedla zastupitelka města Brna Kateřina Jarošová.
Zdroj: TIS MMB, foto: Národní archiv architektury
