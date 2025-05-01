Den architektury v Brně vyzdvihne roli žen v oboru
Brno, 20. srpna 2025 - Jubilejní 15. ročník celorepublikového festivalu Den architektury se uskuteční od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 a nabídne stovky akcí ve více než 130 městech a obcích napříč Českou republikou i Slovenskem. Letošní ročník s podtitulem Ta architektura se zaměřuje na mimořádné ženy v architektuře – od průkopnic 20. století až po současné architektky, designérky i aktivistky.
Vedle hlavního tématu se festival zaměří i na dílo Bohuslava Fuchse, od jehož narození letos uplynulo 130 let, a rovněž na veřejný prostor, urbanistický vývoj Brna či krajinářskou architekturu. Nabídne komentované prohlídky, exkurze do běžně nepřístupných budov, procházky, přednášky, výstavy i workshopy pro děti.
Kompletní festivalový program bude zveřejněn v druhé polovině srpna na webových stránkách denarchitektury.cz. Akce jsou tradičně zdarma. Na některé jsou však potřeba předchozí registrace, které budou otevřeny 14. září. Doprovodný program může být zpoplatněn. Současně s festivalem Den architektury se i letos koná mezinárodní přehlídka Film a architektura. Pořadatelem obou festivalů je spolek Kruh. Den architektury je realizován ve spolupráci s místními spolky, architekty a odborníky napříč regiony.
V duchu motta Ta architektura se letošní brněnský program soustředí na díla architektek, krajinářek i hybatelek veřejného dění, které měnily a mění podobu měst. Jedna z procházek zavede návštěvníky po stopách Elišky Machové, významné průkopnice ženského vzdělávání na přelomu 19. a 20. století. Citlivou a rychlou přeměnu bývalého kláštera voršilek na rohu ulic Josefská a Orlí na dočasné humanitární bydlení přiblíží architektka Eva Eichlerová. V Zábrdovicích a Husovicích bude možné poznat projekty sociálního bydlení meziválečné éry a jejich dopad na každodenní život a proměnu postavení žen ve městě. Jedna z přednášek v programu se zaměří na současné krajinářské architektky, na kterou naváže debata o roli žen v architektonické profesi. Hold jedné z předních osobností architektury Růženě Žertové vzdá divadelní inscenace Cena péče, která bude uvedena na půdě Fakulty architektury VUT.
Silnou programovou linií bude i připomínka tvorby Bohuslava Fuchse, architekta, který zásadně ovlivnil podobu meziválečného i poválečného Brna. Komentovaná prohlídka Paláce šlechtičen přiblíží jeho citlivou poválečnou rekonstrukci barokního sídla pro účely etnografického muzea. Návštěvníci se dále seznámí s budovou brněnské Alpy a dalšími Fuchsovými meziválečnými realizacemi v Masarykově čtvrti. Neobvyklý formát audiowalku přiblíží současný stav Zábrdovických lázní i jejich architektonický význam. Jedna z festivalových tras povede také na sídliště Jabloňová, které vznikalo od konce 60. let podle návrhu Bohuslava Fuchse a jeho syna Kamila.
Dalším tématem letošního ročníku jsou proměny veřejného prostoru, urbanistický vývoj Brna i jeho opomíjená místa. Urbanistka Jana Kaštánková nabídne v terénu kritický pohled na vývoj městské struktury. Zvláštní pozornost bude věnována genderově citlivému plánování města. Hlavní architektka areálu BVV Lenka Štěpánková představí chystané změny brněnského výstaviště i jednotlivých pavilonů. Další z procházek se zaměří na aktuální urbanistické zásahy v centru města. Do budoucnosti města nahlédne i výstava věnovaná vizím nové podzemní dráhy a jejích zastávek, která může zásadně ovlivnit podobu brněnské infrastruktury.
V oblasti řeky Svratky mohou návštěvníci poznat nový veřejný prostor v podobě revitalizované náplavky, zatímco procházka v lokalitě Planýrka nabídne pohled na jedinečné soužití města a přírody v postindustriální krajině. V blízkosti Kraví hory bude představena proměna městské zahrady na hravý park s respektem k původnímu prostředí. Historickou vrstvu města přiblíží trasa po meziválečných realizacích stavebního inženýra Jaroslava Josefa Polívky v Zábrdovicích a okolí Hoppovy ulice. Další z procházek bude věnována obchodním portálům v centru Brna navrženým architektem Zoltánem Egrim nebo sídlišti Lesná, které si i po šedesáti letech zachovává výjimečný charakter propojení moderní bytové výstavby a přírody.
Chybět nebudou ani exkurze do běžně nepřístupných budov nebo míst. Zájemci tak mohou nahlédnout do zákulisí tvorby na Fakultě architektury VUT, kde zavítají nejen do ateliéru, ale i třeba na robotické pracoviště. Dále program nabízí prohlídku zákulisí Divadla Radost, kterou doprovodí i workshop pro děti.
Program doplní i přednášky zaměřené na architekturu a design. Historička umění Pavla Cenková se bude věnovat příběhům ztracených a zapomenutých náhrobků významných osobností na Ústředním hřbitově. Slovenský designér Viliam Chlebo ve vile Tugendhat představí svůj nábytek z ohýbaných trubek, který zde byl instalován v 80. letech minulého století. Otázku udržitelnosti a využití přírodních materiálů přinese přednáška o oceňované instalaci Zlaté parohy, která spojuje krajinářskou tvorbu s inovativními přístupy.
Festival v Brně nabídne i další program pro děti. Rodinný workshop Ta Lilly Reich připomene významnou roli spoluautorky vily Tugendhat přímo v jejích prostorách. Téma architektury hravou formou zprostředkuje také dílna Pojď si hrát na architekta, realizovaná spolkem Artschool.cz na půdě Fakulty architektury VUT.
Na hlavní téma Dne architektury tematicky naváže od 1. do 6. října i sesterský festival Film a architektura. Představí osobnosti architektury, umění i filmu, které neprávem zůstávají ve stínu – ať už kvůli genderu, době nebo kolektivní paměti. Festival v Brně zahájí v kině Scala snímek Vtáčník za účasti režisérky Evy Križkové. Další projekce proběhnou ve vile Tugendhat na Fakultě architektury VUT.
Festival již 15. rokem nabízí široké veřejnosti možnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů a architektek a dalších odborníků a odbornic z oboru, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrti, bydliště i širšího okolí. Den architektury se nevěnuje jen architektuře a tvorbě měst, ale i širším souvislostem vzniku každého domu, parku, konkrétního místa či města. Za festivalem stojí spolek Kruh, který je již 25 let významným propagátorem jak tuzemské, tak světové architektury u nás. Akce se konají ve spolupráci s architekty a architektkami, spolky a institucemi ve všech regionech a mají zásadní roli pro místní komunity.
Foto: archiv organizátorů
