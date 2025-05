Masarykova univerzita zve na Brněnskou muzejní noc děti i dospělé

Brno, 15. května 2025 - Také letos se Masarykova univerzita zapojí do Brněnské muzejní noci, která připadá na sobotu 17. května. Program láká na workshopy pro dospělé, teenagery i děti předškolního věku, k novinkám letos patří například prohlídky s Eliškou Rejčkou nebo výtvarné a sochařské workshopy na filozofické fakultě.

Jaké pokrmy jedli augustiniáni v 19. století? Co spojuje výtvarníky Karla Zemana a Terryho Gilliama? A proč Eliška Rejčka v Brně založila ženský cisterciácký klášter? Zajímavosti odkazující k historii, umění či genetice letos nabídne Brněnská muzejní noc a akce pořádané Masarykovou univerzitou.

Mendelovo muzeum MU a Muzeum starobrněnského opatství zpřístupní v sobotu večer všechny stálé expozice. K divácky atraktivním patří program nazvaný U Mendelova stolu, tedy ochutnávka a objevování jídelníčku augustiniánů z 19. století. „Pro děti chystáme program v expozicích, například zkoumání vlastních otisků prstů pod mikroskopem nebo luštění křížovky. Brněnská muzejní noc bude tentokrát jedinečnou příležitostí, jak navštívit baziliku na Starém Brně v doprovodu Elišky Rejčky,” láká na akci ředitelka muzea Blanka Křížová. Upřesňuje, že tyto speciální komentované prohlídky začínají ve 20 a 21 hodin, organizátoři prosí o rezervaci předem na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Filozofická fakulta připravila pro Brněnskou muzejní noc workshopy pro děti i dospělé, historický pub kvíz či komentované prohlídky výstavy Metamorfózy. Dále například zážitkový program, v němž si lidé vyzkouší, jak se žilo ve starověkých Aténách a v raném středověku. Historii fakulty připomene komorní výstava Artefakty. „Hosty workshopů budou výtvarníci Šimon Kříž a Ester Hotová. Zábavnou formou děti naučí, jak pracovat s technikou koláže. S odkazy k tvorbě Leoše Janáčka či ploškové animaci Karla Zemana ukáží, jak koláž rozpohybovat. Plošková animace je nejstarší animační technika, prostupuje přitom i soudobou tvorbou ikonických režisérů a animátorů. Využili ji například tvůrci seriálu Městečko South Park, ve svých pracích pro Monthy Pythonův létající cirkus se jí inspiroval legendární Terry Gilliam,” upřesňuje organizátorka programu na filozofické fakultě Markéta Stulírová.

Nahlédnout zájemci mohou i do Archivu Masarykovy univerzity. V čase od 18 do 23 hodin bude přístupná badatelna archivu s ukázkami zajímavých archiválií, které se váží k dějinám univerzity. „Před badatelnou bude výstava připomínající 80. výročí konce 2. světové války s názvem Nejlepší uctívání jest zajisté následování. Vzdává hold umučeným profesorům naší univerzity. V půlhodinových intervalech pořádáme komentované prohlídky běžně nepřístupných depozitářů archivu,” říká ředitelka archivu Jana Barbora Slaběňáková. Doplnila, že výstava je k zhlédnutí i v online verzi. Archiv MU sídlí na Žerotínově náměstí 3, v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ve 3. patře – místnost 333.

Do programu Brněnské muzejní noci se zapojí také Univerzitní centrum Telč. Program bude připravený v Expozici Míly Doleželové, a to od 17 do 22 hodin. Vstup je volný. „Program zahájí grafický workshop s Jiřím Kamanem, pro děti jsme připravili reprízu loutkohry Míly Doleželové Čert v studni. Malířka Míla Doleželová hru pro děti napsala již v roce 1958, je doprovázena jejími ilustracemi a nyní se po skoro sedmdesáti letech dočkala aktuálního zpracování. Následuje loutková dílnička ke hře Čert v studni, kde je možné si vytvořit papírové loutky s motivy postav z této hry. Pestrý program doplní workshop elektronické hudby s Ondřejem Vítů, jihlavským hudebníkem, který se věnuje živému hraní nejen elektronické hudby,” zmiňuje ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec. Muzejní a galerijní noc v Telči je na programu den před Brněnskou muzejní nocí, tj. v pátek 16. května 2025.

Opakovaně se Masarykova univerzita zapojuje také do přehlídky Open House Brno. Ta letos připadá na stejný víkend jako Brněnská muzejní noc. Z Masarykovy univerzity se k Open House Brno připojí například lékařská fakulta, která v sobotu 17. května zpřístupní Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka, nebo pedagogická fakulta s možností prohlídek ateliérů Katedry výtvarné výchovy nebo ústřední knihovny. Dále například také filozofická fakulta – ta zve na volné prohlídky protileteckého krytu s novou aktualizovanou expozicí nebo na komentované Procházky za uměním.

