Na brněnské festivaly chodí lidé čím dál víc, ukázala analýza

Brno, 16. dubna 2025 - Přes 500 festivalových akcí v šestiletém období 2019–2024 si vzala na mušku další analýza (předchozí se věnovala financování kultury), kterou si nechal zpracovat magistrátní Odbor kultury v rámci aktualizace Strategie kultury a kreativních odvětví. Co prozradila data o brněnských festivalech?

„Festivaly se ukazují jako čím dál populárnější forma zábavy. I když sledované období zahrnulo i dva roky ovlivněné pandemií covidu a souvisejícími restrikcemi, čísla ukazují, že se k festivalům následně vrátili jak pořadatelé, tak návštěvníci. Z hlediska obou skupin hodnoty rostou. Zvyšuje se počet akcí a návštěvníků je v posledních třech letech dokonce 2,5× více než před covidem, přichází jich přibližně 2,5 milionu ročně. Největší oblibě se těší multižánrové festivaly,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Největší podíl mezi festivaly zaujímají ty hudební – je to každý třetí. Brno tak potvrzuje svoje začlenění do sítě kreativních měst hudby UNESCO. Multižánrových festivalů je asi 18 %, divadelních a cirkusových 10 %.

Z hlediska finanční podpory je nejvýznamnějším článkem město Brno. Vedle něj umožňují konání akcí také prostředky z Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury, Státního fondu kultury, Evropské unie, Fondů EHP a Norska a Visegradského fondu. Celkový rozpočet všech realizovaných festivalů v letech 2019–2024 dosahuje částky 1,35 miliardy Kč. To znamená, že průměrně se každý rok konají v Brně festivaly v hodnotě 225,5 milionu Kč.

Pro Brno ale analýza nepřinesla zpětnou vazbu jen z hlediska tvrdých dat. Odbor kultury se dlouhodobě zabývá přístupností a v tomto ohledu se například projevilo, že je o jednotlivých akcích k dispozici málo informací. „Chybějí například údaje o přístupnosti pro osoby se znevýhodněním, dostupnosti místa konání a o jiných praktických aspektech. Dalším jevem, který výzkum ukázal, je koncentrace do několika měsíců v roce a do centra města. Rozšíření do dalších městských částí by mohlo oslovit nové publikum a oživit zase jiná místa, tak jako se to například podařilo loni hudebnímu festivalu na velodromu,“ doplnila primátorka, do jejíž agendy kultura v Brně spadá.

Výzkum pro Odbor kultury MMB provedla Mgr. Blanka Marková při příležitosti aktualizace Strategie kultury a kreativních odvětví. Probíhal od srpna 2024 do března 2025 a navázal na předchozí odborem zpracovávanou Analýzu brněnských kulturních festivalů z let 2017–2019. Výsledkem je přehled brněnských kulturních a kreativních festivalů s návštěvností nad 500 osob, včetně roku jejich vzniku, počtu uskutečněných ročníků a podrobnějšího pohledu na jejich návštěvnost, organizaci nebo financování. Celkem bylo analyzováno 106 unikátních festivalů zahrnujících 507 realizovaných akcí.

Zdroj a infografika: TIS MMB, foto: ideogram.ai